Cansados de los robos, los comerciantes de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe , decidieron

En declaraciones a Cadena 3, Matías Abad explicó que la ola de inseguridad en esa zona es "insostenible" y dijo que los comerciantes "ya no saben qué hacer" para evitar los asaltos.



En este sentido, reconoció que viven "con el corazón en la boca" y contó que cuando los asaltan que "ya no pedimos que no nos roben,

"No sabemos más qué hacer, es algo insostenible. Pusimos una nueva metodología la mayoría de los comercios de no permitir que ingresen con gorra a los locales, ya que de esa forma al menos van a ser captados por las cámaras de seguridad", explicó.

"Tenemos un robo o dos a mano armada por semana. Es una estrategia para ver si empezamos a disminuir. No es la solución. Hemos llegado al límite. Ya no pedimos que no nos roben, pedimos que no nos maten. Cada vez es con más violencia. Hoy antes de robarte te matan, y después ven qué se pueden llevar", agregó.

Lo cierto es que esta medida generó polémica entre los vecinos dado que muchos aseguran que se trata de una decisión discriminatoria.