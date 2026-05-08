Horror en Los Polvorines: qué reveló la autopsia a la mujer asesinada por defender a su hija
Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue asesinada a puñaladas. Por el hecho buscan a un vecino suyo, que permanece prófugo.
La investigación por el crimen de Yolanda Raquel Cáceres en Los Polvorines arrojó en las últimas horas detalles estremecedores sobre el hecho. “Actuó con saña”, reveló la autopsia realizada al cuerpo de la mujer de 52 años, asesinada cuando quiso defender a su hija de 9 años de un abusador.
Los exámenes forenses preliminares practicados al cuerpo de la víctima indicaron que el asesino la apuñaló tres veces con un cuchillo: uno de los puntazos fue en el cuello y le afectó la arteria carótida. Según precisaron fuentes judiciales, esa herida fue la que le ocasionó la muerte a Yolanda.
El principal sospechoso fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, vecino y amigo de la víctima.
El hecho ocurrió el jueves por la madrugada en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, donde se encontraban Cáceres y su hija de 9 años. De acuerdo con la investigación, en un momento de la noche, Amarilla ingresó a la vivienda con la intención de atacar a la nena.
Fue la propia menor quien relató que estaba durmiendo cuando Amarilla comenzó a cometer el abuso sexual. Cuando Yolanda quiso intervenir para evitar el ataque, el hombre le propinó las tres puñaladas.
Tras la agresión, la nena salió corriendo de la casa y pidió ayuda a los vecinos, quienes de inmediato llamaron al 911. Cuando personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar se encontraron con el cuerpo de Yolanda en el suelo, con marcas de golpes en la cara y cortes en el abdomen y el cuello. Posteriormente, constataron el fallecimiento de la mujer.
En caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich. Como principales medidas, se dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena para recolectar pruebas. En tanto, la menor deberá prestar declaración testimonial en Cámara Gesell.
Por su parte, el principal sospechoso, quien vive a cinco cuadras del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.
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