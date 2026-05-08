Horror en Los Polvorines: qué reveló la autopsia a la mujer asesinada por defender a su hija

Fue la propia menor quien relató que estaba durmiendo cuando Amarilla comenzó a cometer el abuso sexual. Cuando Yolanda quiso intervenir para evitar el ataque, el hombre le propinó las tres puñaladas.

abusador los polvorines

Tras la agresión, la nena salió corriendo de la casa y pidió ayuda a los vecinos, quienes de inmediato llamaron al 911. Cuando personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar se encontraron con el cuerpo de Yolanda en el suelo, con marcas de golpes en la cara y cortes en el abdomen y el cuello. Posteriormente, constataron el fallecimiento de la mujer.

En caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich. Como principales medidas, se dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena para recolectar pruebas. En tanto, la menor deberá prestar declaración testimonial en Cámara Gesell.

Por su parte, el principal sospechoso, quien vive a cinco cuadras del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.