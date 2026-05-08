Estados Unidos publica imágenes inéditas de OVNIS y vida extraterrestre

Entre los documentos publicados el viernes se incluyeron videos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de décadas.

ovni Fotograma de un vídeo que muestra un UAP (fenómeno aéreo no identificado) sobrevolando Oriente Medio en mayo de 2022

También se publicó una gran cantidad de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían testimonios de testigos presenciales y reportes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años.

ovni En 2020, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó avistamientos de UAP (fenómenos aéreos no identificados) en el sur de ese país

OVNIS en la Luna: el reporte del Apolo 17

Los archivos también incluyen una transcripción del reporte de los astronautas del Apolo 17 en 1972: "Partículas o fragmentos muy brillantes, o algo que pasa flotando mientras maniobramos... Parece el 4 de julio desde la ventana... Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vueltas", indicaron en aquel entonces.

ovni Imagen de la misión Apolo 17 a la Luna en 1972, con un recuadro en la parte superior derecha que muestra tres luces

Entre otras, una de las fotografías adjuntas muestra tres puntos que parecen flotar en formación triangular sobre la superficie de la Luna. El pie de foto indica que "no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía", pero afirma que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un "objeto físico".

ovni Fotograma de un vídeo grabado cerca de los Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2023, en el que se observa un fenómeno aéreo no identificado (FANI)

La mayoría de las fotos son imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras. Otros archivos solo incluyen recortes de diarios sobre supuestos avistamientos de ovnis que datan de la década de 1950.

ovni Imagen infrarroja de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025

Tras esta primera entrega de 162 archivos, se espera que se realicen más publicaciones de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.