El presidente de Racing, Víctor Blanco, señaló hoy que "lo mejor" es que Agustín Orion "siga en el club", aunque "no habrá ningún problema" si el arquero decide dejar la institución.



"Agustín es una persona de bien, no va a haber ningún problema con Agustín. Lo mejor es que siga, pero si decide irse no habrá ningún problema", abrió la puerta Blanco en una entrevista televisiva.





Sobre la pérdida de la titularidad del arquero y la ausencia incluso de las convocatorias del entrenador Diego Cocca, recordó que "no estaba jugando al cien por cien físicamente" y consideró que "le va a hacer bien tomarse este descanso y recuperarse bien".



A pesar de los rumores que corrieron en los últimos tiempos, destacó que Orion es "un profesional cien por cien y muy positivo para el grupo", y dijo que espera "que a Musso le vaya muy bien también".



"Después habrá una competición y atajará el que esté mejor", indicó.





Sobre la posibilidad de que surjan ofertas por el juvenil Lautaro Martínez, aseguró que la intención del club es "que se quede por lo menos una temporada más".



"Lautaro es un chico especial, ya ha tenido en su momento una oferta de Real Madrid y decidió quedarse en Racing. Racing va a hacer lo imposible por retenerlo. El jugador está comprometido con Racing, y eso es lo importante. Las cláusulas a veces figuran pero no significan nada", aclaró.



Finalmente, confirmó el interés por el defensor Javier Pinola e informó que cuando "termine este campeonato" hablará "con los dirigentes de Central para ver si le abren la puerta" y se concreta su llegada a la Academia.