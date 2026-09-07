A qué hora empieza el paro nacional que afectará a los jubilados
Este martes habrá complicaciones en la atención a jubilados de todo el país debido a un nuevo paro nacional en el PAMI. Conocé el horario y el motivo.
La atención médica y administrativa de millones de jubilados se verá seriamente afectada durante este martes por un paro nacional. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió profundizar su firme plan de lucha y convocó a un paro nacional en todas las dependencias del PAMI del país..
Cuándo empieza la protesta que afectará a los jubilados
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De acuerdo a la información oficial brindada por el sindicato, los trabajadores paralizarán por completo todas sus actividades este martes 8 de septiembre. En simultáneo, a las 13:00 horas, se realizará una masiva movilización hacia la sede central de la obra social, ubicada estratégicamente en la avenida Corrientes 655 de la Ciudad de Buenos Aires.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además es empleado del organismo, apuntó contra las actuales autoridades por el profundo deterioro del sistema de salud: "Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud".
Los fuertes motivos del paro en el PAMI
La severa protesta sindical llega en un contexto sumamente crítico para la principal obra social de los adultos mayores. Según denuncian desde el gremio, el reclamo abarca múltiples falencias que ponen en riesgo la asistencia médica y la continuidad de miles de prestaciones esenciales.
Entre los principales reclamos que motivan este cese de actividades se destacan los siguientes puntos:
- Falta de medicamentos básicos y severas dificultades para que los afiliados puedan acceder al sistema de salud público o privado.
- Cuestionamientos por el millonario recorte en el esquema de financiamiento de la obra social debido a la total eliminación del Impuesto PAIS, que sostenía gran parte de su histórica recaudación.
- Suspensión de importantes servicios y un millonario atraso en los pagos de los aranceles a distintas clínicas, médicos y centros de atención en diferentes puntos del país.
- Congelamiento de los salarios de los empleados, manteniéndolos actualmente por debajo del umbral de la canasta básica.
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