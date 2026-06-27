Acción y humor en Disney Plus: la película protagonizada por Tom Hardy que sigue siendo un éxito

Ambos, formados como agentes altamente capacitados, comienzan a utilizar todos los recursos del espionaje moderno, incluyendo estrategias de inteligencia y tecnología avanzada, para superarse mutuamente y quedarse con el amor de Lauren.

Lo que antes era una relación de confianza absoluta se transforma en una verdadera guerra personal, donde cada uno despliega todo su entrenamiento en el servicio secreto para intentar ganar esta batalla emocional y estratégica.

En definitiva, la trama muestra cómo dos aliados terminan convertidos en rivales, llevando el conflicto del campo profesional al terreno personal, con consecuencias explosivas.

Reparto de Esto es guerra

Reese Witherspoon

Chris Pine

Tom Hardy

Til Schweiger

Chelsea Handler

John Paul Ruttan

Tráiler de Esto es guerra.