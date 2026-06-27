Impactante: el video del momento en que Ernestina Pais es arrollada por un tren a bordo de su auto
En el registro se observa que la periodista cruzó el paso a nivel con las barreras bajas.
La Municipalidad de San Isidro difundió el video que grabaron cámaras de seguridad en el que se ve el trágico accidente ferroviario en el que murió la conductora y periodista Ernestina Pais.
El trágico hecho ocurrió en un paso a nivel de la localidad de Martínez, dentro del partido de San Isidro, donde una formación del Tren de la Costa embistió de lleno el lateral izquierdo del vehículo que manejaba la conductora.
Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman de manera preliminar que el auto Honda negro de la periodista cruzó con la barrera baja y con las señales fonoluminosas en correcto funcionamiento.
Pais, quien viajaba sola, falleció en el acto a los 54 años producto de la violencia del impacto. Su auto fue arrastrado varios metros sobre las vías.
IMÁGENES SENSIBLES: EL video que muestra el accidente en el que murió Ernestina Pais
Qué determina la autopsia a Ernestina Pais
El informe preliminar de la autopsia determinó que la periodista y conductora Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave tras sufrir un violento accidente ferroviario.
El estudio médico legal se realizó pocas horas después del trágico hecho ocurrido este viernes.
Por otra parte, se extrajeron muestras de sangre y orina para realizar análisis toxicológicos con el objetivo de determinar si Pais conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
IMÁGENES SENSIBLES: Salió a la luz un video que muestra el accidente fatal de Ernestina Pais
La reciente difusión del video de seguridad expone el dramático momento del choque que terminó con la vida de la querida conductora. Las fuertes imágenes muestran la brutalidad del impacto entre la formación ferroviaria y el vehículo de Ernestina Pais, confirmando los peores temores sobre este lamentable hecho que sacudió al espectáculo.
Por otra parte, se extrajeron muestras de sangre y orina para realizar análisis toxicológicos con el objetivo de determinar si Pais conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Qué muestra el video del Tren de la Costa y la investigación de la muerte de Ernestina Pais
El impactante material audiovisual fue captado por una cámara de seguridad particular ubicada a escasos metros del paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. En la cruda grabación se logran escuchar dos bocinazos de la formación correspondientes al Tren de la Costa, y segundos después se observa cómo el transporte público embiste y arrastra violentamente al Honda Civic negro.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la comunicadora de 54 años habría cruzado con la barrera baja. Esta fuerte teoría coincide plenamente con las primeras declaraciones de los testigos ocasionales que presenciaron el hecho en el lugar. A raíz del brutal choque directo sobre el lateral izquierdo del rodado, los efectivos policiales de la Comisaría 2da constataron que el fallecimiento se produjo en el acto.
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