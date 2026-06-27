Bastián Jerez, el nene que sufrió un accidente en UTV en Pinamar, fue trasladado a un centro de rehabilitación
El menor estuvo alojado 136 días en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue intervenido en diversas oportunidades.
Después de casi seis meses de internación y más de cuatro meses en terapia intensiva, Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió graves heridas en el accidente ocurrido en Pinamar el pasado 8 de enero, fue trasladado a un centro de rehabilitación para continuar con su recuperación.
Macarena Collantes, la madre del pequeño anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías tomadas durante la internación y reflejó el largo camino recorrido por su hijo desde el accidente. La familia viene compartiendo periódicamente la evolución de Bastián y agradeciendo el apoyo recibido durante estos meses.
"Gracias Dios por siempre estar de nuestro lado; gracias infinitas a todos los médicos, enfermeros, kinesiólogos, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, camilleros, seguridad, maestranza, cocina. Todos, absolutamente todos. Gracias", enumeró a quienes acompañaron a ambos durante el duro proceso en el sanatorio.
En ese contexto, también se conoció un video del futbolista de la Selección argentina Leandro Paredes, quien le envió un saludo al niño y expresó su apoyo en medio de su recuperación."Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande", comienza el video con la dedicatoria especial por parte del integrante de la Selección y añadió: "Espero que estés muy bien".
El menor permaneció 136 días internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.
Cómo fue la evolución de Bastián Jerez durante su internación
El hecho ocurrió el 8 de enero en la zona de médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre impactó contra una Volkswagen Amarok y, desde entonces, su estado requirió atención médica permanente y varias intervenciones.
El menor fue sometido a más de diez intervenciones quirúrgicas desde el accidente y permaneció internado durante más de cuatro meses antes de ser derivado a rehabilitación. Su cuadro fue considerado crítico en distintos momentos del tratamiento. Sin embargo, gracias a los profesionales de la salud que intervinieron, el acompañamiento familiar y la fortaleza de Bastián, el menor pudo salir adelante y lograr el objetivo tan ansiado.
El siniestro sigue bajo investigación judicial. Están imputados el conductor de la Amarok, Manuel Molinari; la conductora del UTV, Noemí Quirós; y el padre del niño, Maximiliano Jerez, por lesiones culposas agravadas.
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