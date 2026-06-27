Bastián Jerez, el nene que sufrió un accidente en UTV en Pinamar, fue trasladado a un centro de rehabilitación



En ese contexto, también se conoció un video del futbolista de la Selección argentina Leandro Paredes, quien le envió un saludo al niño y expresó su apoyo en medio de su recuperación."Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande", comienza el video con la dedicatoria especial por parte del integrante de la Selección y añadió: "Espero que estés muy bien".

El menor permaneció 136 días internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.

Cómo fue la evolución de Bastián Jerez durante su internación

El hecho ocurrió el 8 de enero en la zona de médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre impactó contra una Volkswagen Amarok y, desde entonces, su estado requirió atención médica permanente y varias intervenciones.

El menor fue sometido a más de diez intervenciones quirúrgicas desde el accidente y permaneció internado durante más de cuatro meses antes de ser derivado a rehabilitación. Su cuadro fue considerado crítico en distintos momentos del tratamiento. Sin embargo, gracias a los profesionales de la salud que intervinieron, el acompañamiento familiar y la fortaleza de Bastián, el menor pudo salir adelante y lograr el objetivo tan ansiado.

El siniestro sigue bajo investigación judicial. Están imputados el conductor de la Amarok, Manuel Molinari; la conductora del UTV, Noemí Quirós; y el padre del niño, Maximiliano Jerez, por lesiones culposas agravadas.