Uno por uno, todos los estrenos de Disney+ en octubre del 2024

Sinopsis oficial: INTENSA-MENTE 2 de Disney y Pixar vuelve a sumergirse en la mente de la flamante adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo realizando una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola. Maya Hawke da su voz en inglés a Ansiedad, junto a Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Furia, Tony Hale como Temor y Liza Lapira como Desagrado. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen.

Tráiler oficial:

Embed - IntensaMente 2 | Tráiler Oficial | Doblado con subtítulos descriptivos

Aguanta la respiración - película original de Star

Fecha de estreno: 3 de octubre

Sinopsis oficial: La historia está situada en la ciudad de Oklahoma durante los años 30. La casa de la familia Bellum descansa en un valle de tierra donde las nubes de polvo tapan el sol. Margaret (Sarah Paulson) y sus dos hijas, Rose (Amiah Miller) y Ollie (Alona Jane Robbins), se ocupan de su granja en tanto el marido de Margaret se ha marchado en busca de trabajo. Mientras luchan por sobrevivir al duro entorno del Dust Bowl, llega un misterioso extraño (Ebon Moss-Bachrach) que amenaza con destruir todo lo que conocen y aman.

Tráiler oficial:

Embed - Aguanta La Respiración | Tráiler Oficial | Disney+

Fly - película de National Geographic

Fecha de estreno: 4 de octubre

Sinopsis oficial: En Fly, los directores Shaul Schwarz y Christina Clusiau ("Shaun White: The Last Run”, “Immigration Nation”, “Trophy”, película ganadora de un premio Emmy®) sumergen a la audiencia en el adrenalínico y peligroso deporte conocido como salto BASE por sus siglas en inglés (Building, Antenna, Span y Earth). Conmovedora y electrizante, Fly invita al público a dar el salto en una experiencia visceral que celebra vivir la vida y perseguir los sueños a través de la belleza del vuelo humano. Aunque el altísimo riesgo de lesiones y muerte forma parte de la vida que han elegido los saltadores BASE, Ffly muestra la pasión que guía a tres parejas cuyas historias de amor son únicas y extraordinarias. Al conocerlos, el público se introduce en la comunidad de los saltadores BASE, atletas aventureros que comparten la emoción de desafiar la gravedad.

Pequeñas historias de Bluey

Fecha de estreno: 7 de octubre

Sinopsis oficial: La serie de cortos de uno a tres minutos Pequeñas historias de Bluey está escrita por Joe Brumm, el creador de Bluey, y producida por Ludo Studio. Los cortos presentan momentos divertidos y tiernos protagonizados por Bluey y Bingo que conducen a simpáticas interacciones y juegos que exploran más a fondo los personajes y el mundo de Bluey.

Bluey gira en torno a una adorable e incansable perrita pastora ganadera australiana que vive con su mamá, su papá y su hermana menor, Bingo. Producida por Ludo Studio, un estudio galardonado con múltiples premios Emmy®, para la Australian Broadcasting Corporation y BBC Studios Kids & Family.

La máquina - serie original de star

Fecha de estreno: 9 de octubre

Sinopsis oficial: Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) está en un mal momento de su carrera de boxeador. Por suerte para él, su mánager y mejor amigo Andy Luján ( Diego Luna) está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte. Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su exesposa Irasema (Eiza González), una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo.

Tráiler oficial:

Embed - La Máquina | Tráiler oficial | Disney+

Tipos de gentileza - película

Fecha de estreno: 10 de octubre

Sinopsis oficial: Del galardonado director Yorgos Lanthimos TIPOS DE GENTILEZA es una comedia negra que explora temáticas como el poder, el control, el libre albedrío y la dinámica de las relaciones humanas. La película consta de tres historias que cobran vida en la piel de un mismo reparto interpretado por Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, y Hunter Schafer. Cada integrante del elenco interpreta a tres personajes distintos en cada relato del tríptico, haciendo honor a la “regla de tres” que el realizador y el guionista Efthimis Filippou, nominado al Premios Oscar®, establecieron para el film. El resultado es una obra cinematográfica que se potencia con la versatilidad de sus intérpretes.

Tráiler oficial:

Embed - Tipos De Gentileza | Tráiler Oficial | Subtitulado

Grotesquerie - serie de FX

Fecha de estreno: 23 de octubre

Sinopsis oficial: Escrita y creada por Ryan Murphy, Grotesquerie, de FX, presenta una serie de crímenes atroces que han perturbado a una pequeña comunidad. La detective Lois Tryon ( Niecy Nash-Betts) siente que estos crímenes son extrañamente personales, como si alguien -o algo- se estuviera burlando de ella. Sin pistas y sin saber a quién acudir, acepta la ayuda de la hermana Megan (Micaela Diamond). Sin embargo, se encuentran atrapadas en una siniestra red que sólo parece plantear más preguntas que respuestas.

Agatha en todas partes - serie de Marvel

Nuevos episodios todos los miércoles

Sinopsis oficial: La nueva serie de Marvel Television, Agatha: En Todas Partes, se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades. En Agatha: En Todas Partes, la infame Agatha Harkness se encuentra deprimida y sin sus poderes después de que un sospechoso adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando él ruega que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a la bruja con lo que le haga falta. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente reúnen un aquelarre desesperado, y parten hacia el Sendero.

Tráiler oficial:

Embed - Agatha en todas partes | Avance subtitulado | Disney+

Bellas artes - temporada 2

Fecha de estreno: octubre

Sinopsis oficial: En la segunda temporada de Bellas Artes, la gestión de Dumas ( Oscar Martínez) al frente del Museo Iberoamericano de Arte Moderno conlleva nuevos choques, acuerdos, sorpresas y aspectos absurdos y delirantes que extreman los límites de la creación artística y de la gestión institucional. De esta manera, el protagonista deberá exprimir todo su temple y creatividad para lidiar con estafas, imposturas, accidentes y situaciones bizarras que involucran a artistas, funcionarios, galeristas, coleccionistas y mecenas. Paralelamente, la creciente presencia de su exmujer, una artista antisistema radicada en la selva peruana que representa las antípodas de su pensamiento, le irá generando conflictos internos hasta transformarse en una verdadera pesadilla.

Tráiler oficial:

Embed - Bellas Artes: nueva temporada | Avance | Disney+

Selenkay - temporada 2

Fecha de estreno: 23 de octubre

Sinopsis oficial: Producida en Latinoamérica, la segunda temporada de Selenkay encuentra a Sofía (Gina Mastronicola) aceptando que no podrá ser una chica común y procurando no despertar su poder. Hasta que aparece Kiran (Ludovico Di Santo), su tío y dios del fuego, acompañado por un Gael distante (Manuel Ramos) y la enigmática Alexia (Canela Arregui). Con su vida dada vuelta, Sofía encuentra un refugio en ella y en Emilia (Carolina Kopelioff), que, con su rebeldía adolescente, ayudarán a Sofía a olvidarse de sus miles de dudas existenciales. Sin embargo, Sofía no anticipará que jugar con fuego puede ser muy peligroso y tendrá que elegir un bando, para salvar el mundo que la rodea, asumiendo y aceptando finalmente que es la chica menos común que existe.

Tráiler oficial:

Embed - Disney+ Latinoamerica on Instagram: "Cuanto más cerca esté Sofía de la verdad, más riesgo correrá su vida No te pierdas la nueva temporada de #Selenkay, el 23 de octubre en #DisneyPlus." View this post on Instagram A post shared by Disney+ Latinoamerica (@disneyplusla)