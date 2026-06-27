IMÁGENES SENSIBLES: Salió a la luz el video del accidente fatal de Ernestina Pais

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la comunicadora de 54 años habría cruzado con la barrera baja. Esta fuerte teoría coincide plenamente con las primeras declaraciones de los testigos ocasionales que presenciaron el hecho en el lugar. A raíz del brutal choque directo sobre el lateral izquierdo del rodado, los efectivos policiales de la Comisaría 2da constataron que el fallecimiento se produjo en el acto.