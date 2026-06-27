IMÁGENES SENSIBLES: Salió a la luz el video del accidente fatal de Ernestina Pais
Difundieron las terribles imágenes del accidente ferroviario en San Isidro donde murió Ernestina Pais. El video confirma cómo ocurrió la tragedia.
La reciente difusión del video de seguridad expone el dramático momento del choque que terminó con la vida de la querida conductora. Las fuertes imágenes muestran la brutalidad del impacto entre la formación ferroviaria y el vehículo de Ernestina Pais, confirmando los peores temores sobre este lamentable hecho que sacudió al espectáculo.
Qué muestra el video del Tren de la Costa y la investigación de la muerte de Ernestina Pais
El impactante material audiovisual fue captado por una cámara de seguridad particular ubicada a escasos metros del paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. En la cruda grabación se logran escuchar dos bocinazos de la formación correspondientes al Tren de la Costa, y segundos después se observa cómo el transporte público embiste y arrastra violentamente al Honda Civic negro.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la comunicadora de 54 años habría cruzado con la barrera baja. Esta fuerte teoría coincide plenamente con las primeras declaraciones de los testigos ocasionales que presenciaron el hecho en el lugar. A raíz del brutal choque directo sobre el lateral izquierdo del rodado, los efectivos policiales de la Comisaría 2da constataron que el fallecimiento se produjo en el acto.
Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, ya tomó intervención oficial en la causa y ordenó un relevamiento exhaustivo de más cámaras de seguridad en la zona para despejar cualquier duda. Además, los peritos confirmaron que la actriz viajaba sola y se dirigía hacia el Teatro Niní Marshall de Tigre, donde debía protagonizar la función de la comedia junto a sus colegas Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.
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