Mateyko contó que le preguntó a Julio Iglesias por los memes

Si bien no es un usuario activo de las redes sociales, contó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”. Además, afirmó que le parecen “muy simpáticos” y que en muchas ocasiones él mismo los usa. Lo curioso es que muchos de los jóvenes que comparten y editan sus imágenes -tanto de joven como de su vida actual-, ni siquiera conocen al artista y su trayectoria ya que cuando estaba en la cima de su carrera, ellos todavía no habían nacido.

Aunque muchos lo conozcan por estos flyers editados, el músico ostenta una carrera muy exitosa. Según la información de su web, vendió 300 millones de discos en 14 idiomas. De hecho, en 1983 ingresó a los Récord Guinness por ser el cantante que vendió más discos en mas idiomas.

