Los 26 de Scaloni: los sobrevivientes de Rusia 2018 que estarían con la Selección Argentina en el Mundial 2026

El recambio generacional que lideró el cuerpo técnico actual transformó por completo la fisonomía de la Selección Argentina. Si repasamos la nómina de 23 futbolistas que comandó Jorge Sampaoli en aquella fallida excursión en territorio europeo, la gran mayoría ya se ha retirado de la actividad profesional o directamente ha dejado de formar parte del ciclo albiceleste (tales son los recientes casos de Franco Armani y Ángel Di María).