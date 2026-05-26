Caos en Avellaneda: el descargo tras el robo del sándwich gigante

Además del hurto descontrolado de la comida que abarcaba unas siete cuadras de largo, los dueños revelaron otro detalle indignante sobre el comportamiento de la muchedumbre: "Incluso se llevaron cosas que formaban parte de la organización".

Finalmente, esta lamentable y destructiva actitud fue calificada por el reconocido local de zona sur como una total y absoluta falta de respeto para quienes trabajaron desde temprano y para toda la gente que esperaba su porción de manera tranquila detrás de las vallas de contención.