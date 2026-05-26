Caos en Avellaneda: el descargo tras el robo del sándwich gigante
Tras los graves incidentes en Avellaneda, los dueños de la parrilla publicaron un fuerte descargo por el robo del sándwich de matambre gigante.
La histórica jornada gastronómica en Avellaneda terminó en un completo caos. Tras horas de demora, miles de vecinos derribaron el vallado de seguridad y saquearon el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo. Ante los graves destrozos, los organizadores emitieron un duro comunicado en redes sociales.
El dolor de los dueños por los incidentes en Avellaneda
Los propietarios de la tradicional parrilla "El Tano" utilizaron sus canales oficiales para expresar el profundo malestar que les causó el desenlace del evento, el cual había demandado meses de logística, trabajo y esfuerzo para celebrar su 25° aniversario. A través de una historia en su cuenta de Instagram, buscaron agradecer a las familias que acompañaron pacíficamente durante el día, pero repudiaron con firmeza el accionar violento de un enorme grupo de asistentes.
"En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada", lamentaron los gastronómicos con un evidente sabor amargo en su comunicado.
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Además del hurto descontrolado de la comida que abarcaba unas siete cuadras de largo, los dueños revelaron otro detalle indignante sobre el comportamiento de la muchedumbre: "Incluso se llevaron cosas que formaban parte de la organización".
Finalmente, esta lamentable y destructiva actitud fue calificada por el reconocido local de zona sur como una total y absoluta falta de respeto para quienes trabajaron desde temprano y para toda la gente que esperaba su porción de manera tranquila detrás de las vallas de contención.
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