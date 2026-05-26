Los 26 de Lionel Scaloni: Gastón Edul anunció los convocados y sorprendió

De cara a los amistosos preparatorios ante Islandia y Honduras, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina diagrama una nómina extendida. Según trascendió recientemente, viajarán más de treinta futbolistas para disputar estos compromisos internacionales, incluyendo a varios juveniles que buscarán sumar rodaje con la camiseta nacional.