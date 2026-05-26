Los 26 de Lionel Scaloni: Gastón Edul anunció los convocados y sorprendió
Lionel Scaloni llevará más de 30 jugadores a la gira de la Selección Argentina previa al Mundial. Conocé las máximas sorpresas que integran la lista.
De cara a los amistosos preparatorios ante Islandia y Honduras, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina diagrama una nómina extendida. Según trascendió recientemente, viajarán más de treinta futbolistas para disputar estos compromisos internacionales, incluyendo a varios juveniles que buscarán sumar rodaje con la camiseta nacional.
Las sorpresas de Lionel Scaloni en la gira previa al Mundial 2026
La información, difundida por el periodista Gastón Edul, detalla que la convocatoria contará con una inmensa cantidad de futbolistas. Este gran volumen le permitirá al cuerpo técnico administrar cargas y observar recambios frente a los últimos compromisos de exhibición.
El dato que mayor impacto generó en los fanáticos fue la irrupción de nuevos talentos que acompañarán a los referentes. Entre los nombres sorpresivos que integran esta masiva citación internacional, se destacan:
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Santiago Beltrán (River)
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Tomás Aranda (Boca)
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Joaquín Freitas (River)
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Nicolás Capaldo (Hamburgo)
- Simón Escobar (Vélez)
- Ignacio Ovando (Rosario Central)
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