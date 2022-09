Así está Mateo, el hijo de 20 años de Luciano Castro

Captura-de-pantalla-2022-09-16-a-las-15.45.54.png

"Lo que me perdí no es irreparable pero sí tengo esa angustia de no haber estado por correr detrás de varias cosas. Lo llevaba a todos lados conmigo pero yo no dejaba de ser un pibe muy joven con un hijo teniendo que armar mi futuro. Mi hijo Mateo mil veces me cruzó y me dijo cosas que son desagradables de escuchar como padre", sostuvo.

Además, agregó: "Tuvo la capacidad de decirme barbaridades pero a mi me sirvió un montón. Y ese tiempo que considero que perdí me di cuenta que no lo perdí. Que en esa furia que mi hijo me transmitió, lo recuperé".

lucia2.webp

Por último el actor cerró con una importante reflexión que dejó sorprendidos a todos: "A mí lo mejor que me pasó es que mi hijo se haya enojado conmigo", concluyó.