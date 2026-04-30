"Kirchner": el destino y el USS Nimitz le jugaron una mala pasada a Javier Milei
El Presidente y su delegación abordaron el portaviones de la marina de los Estados Unidos y enfrengaron una aeronave de combate con una inscripción que debió irritar al mandatario argentino.
Como se sabe, Javier Milei viajó este jueves a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz, al que el Presidente abordó para fotografiarse junto a personal de la marina de los Estados Unidos.
Los ejercicios militares están organizados por el Comando Sur estadounidense y la Embajada de ese país junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.
El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.
La mala pasada del destino para Javier Milei
En una de las tantas fotografías que se conocieron del mandatario argentino a bordo de la nave se ve que uno de los aviones de combate contiene un mensaje muy particular, una mala pasada destino dirigida a quien no cesa de culpar al kirchnerismo de todos los males, incluso de los que él mismo ha causado durante estos más de dos años de gestión.
En efecto, debajo de una de las aeronaves de combate del USS Nimitz se puede leer: “ATAN KIRCHNER. Lehigh Acres, FL”.
De acuerdo a los especialistas, se trata de una de las tradiciones más respetadas en la aviación naval, donde se hace un reconocimiento al “Plain Captain” o jefe de tripulación especializado, responsable del mantenimiento, la inspección y el servicio diario de la aeronave combate.
En este caso, “ATAN” hace referencia al rango y la especialidad: Aviation Electronics Technician Airman, y “KIRCHNER” al apellido del marino, para el caso técnico en electrónica de aviación. En tanto, “Lehigh Acres” a su lugar de origen, un pueblo del condado de Lee ubicado en el estado de Florida.
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