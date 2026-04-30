"Kirchner": el destino y el USS Nimitz le jugaron una mala pasada a Javier Milei

En efecto, debajo de una de las aeronaves de combate del USS Nimitz se puede leer: “ATAN KIRCHNER. Lehigh Acres, FL”.

De acuerdo a los especialistas, se trata de una de las tradiciones más respetadas en la aviación naval, donde se hace un reconocimiento al “Plain Captain” o jefe de tripulación especializado, responsable del mantenimiento, la inspección y el servicio diario de la aeronave combate.

En este caso, “ATAN” hace referencia al rango y la especialidad: Aviation Electronics Technician Airman, y “KIRCHNER” al apellido del marino, para el caso técnico en electrónica de aviación. En tanto, “Lehigh Acres” a su lugar de origen, un pueblo del condado de Lee ubicado en el estado de Florida.