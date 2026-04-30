Festival del Asado y la Empanada de Buenos Aires con entrada gratis: dónde y cuándo

Además, la feria se destaca por ser un festival federal, donde se podrán probar empanadas representativas de todas las regiones de la Argentina. Será una oportunidad perfecta para conocer los ingredientes típicos y las sutiles diferencias de cada receta provincial. Para acompañar la pasión por esta comida bien tradicional, el predio también contará con puestos de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.