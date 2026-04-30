Festival del Asado y la Empanada de Buenos Aires con entrada gratis: dónde y cuándo
Enterate en qué horarios podés disfrutar de los mejores cortes de carne y platos regionales como el asado y las empanadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Para los fanáticos de las carnes y de los platos tradicionales argentinos, llega una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada de Buenos Aires. Se trata de una propuesta ideal para recorrer, tentarse y disfrutar de una amplia variedad de opciones gastronómicas al aire libre, con entrada libre y gratuita.
Qué comer en el Festival del Asado y la Empanada
El evento contará con más de 35 stands y food trucks que reunirán a los mejores asadores del país, ofreciendo todos los métodos de cocción y variedades posibles. Los visitantes podrán degustar una enorme selección de carnes a las brasas: costillares, entrañas, vacíos, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, mollejas y diversas achuras.
Además, la feria se destaca por ser un festival federal, donde se podrán probar empanadas representativas de todas las regiones de la Argentina. Será una oportunidad perfecta para conocer los ingredientes típicos y las sutiles diferencias de cada receta provincial. Para acompañar la pasión por esta comida bien tradicional, el predio también contará con puestos de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.
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Días, horarios y ubicación del evento
Esta gran fiesta de sabores se llevará a cabo en el Hipódromo de Palermo, ubicado en la intersección de la Avenida Del Libertador y Dorrego (CABA).
El predio abrirá sus puertas al público en el horario extendido de 12 a 23 horas, brindando tiempo suficiente para disfrutar del festival durante todo el fin de semana en familia o con amigos.
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