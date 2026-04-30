Se afianza la inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y por cuántos días

En tanto, el sitio Meteored mantiene sus chances de precipitaciones para el viernes 1 de mayo en el AMBA. Tiene 60% de probabilidades de lluvia débil, centrándose entre las 11 y las 15 horas.

image El pronóstico de lluvias en Buenos Aires para este viernes.

En cuanto a la continuidad del fin de semana largo, el organismo nacional y el portal meteorológico coinciden en las buenas condiciones del clima. Así, el sábado tendría estabilidad: junto a cielo mayormente nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.

El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.