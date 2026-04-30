Se afianza la inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y por cuántos días
Los pronosticadores mantienen sus probabilidades de lluvias para las próximas horas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitó una semana cambiante en cuanto al clima, con un inicio muy fresco y un cierre más templado, y si bien se mantuvieron las buenas condiciones, hay una amenaza casi inminente de regreso de lluvias.
El jueves, último día antes del fin de semana largo, se presenta con cielo parcialmente nublado, y si bien arrancó con una mínima de 8 grados, desde el mediodía transita una cálida jornada, con una máxima que trepó hasta los 22 grados.
La controversia climática se encuentra en el viernes feriado por el Día del Trabajador. Si bien para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anticipa como una jornada con buen tiempo y temperaturas agradables, el sitio especializado Meteored pronostica lluvias.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, el viernes feriado por el Día del Trabajador sería una de las mejores jornadas en materia climática, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nubaldo durante el resto del día; con temperaturas de entre 13 y 24 grados.
En tanto, el sitio Meteored mantiene sus chances de precipitaciones para el viernes 1 de mayo en el AMBA. Tiene 60% de probabilidades de lluvia débil, centrándose entre las 11 y las 15 horas.
En cuanto a la continuidad del fin de semana largo, el organismo nacional y el portal meteorológico coinciden en las buenas condiciones del clima. Así, el sábado tendría estabilidad: junto a cielo mayormente nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.
El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.
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