A qué hora juegan este domingo Los Leones por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026

El partido tendrá además un condimento especial para la Argentina: será una oportunidad de revancha después de la derrota por 3-1 ante los neerlandeses en la segunda fecha de la fase de grupos.

Cómo ver en vivo a Los Leones vs. Países Bajos

El partido por la medalla de bronce del Mundial de hockey 2026 será transmitido en vivo por ESPN 2.

También se podrá seguir vía streaming a través de Disney+ Premium. Los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO podrán acceder a la señal deportiva mediante sus respectivos servicios.

Los Leones vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Partido: tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026.

tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. Día: domingo 30 de agosto.

domingo 30 de agosto. Hora: 9 (Argentina).

9 (Argentina). Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica. TV: ESPN 2.

ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

El objetivo de Los Leones será conseguir la segunda medalla mundial de su historia. La primera llegó en La Haya 2014, cuando Argentina derrotó 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto y se quedó con el bronce.