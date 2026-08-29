A qué hora juegan este domingo Los Leones por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026
La Selección Argentina de hockey masculino busca cerrar el torneo con una medalla y volver a subirse al podio por segunda vez en su historia.
Los Leones buscarán cerrar su participación en el Mundial de hockey sobre césped 2026 con una medalla. Este domingo 30 de agosto, la Selección argentina enfrentará a Países Bajos por el tercer puesto del certamen, luego de quedar eliminada en semifinales ante Alemania.
El partido se disputará desde las 9 de la mañana, horario argentino, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El encuentro definirá quién se queda con la medalla de bronce y completa el podio junto a Alemania y España, que disputarán la gran final.
Los Leones vs. Países Bajos: a qué hora juegan
El seleccionado argentino se enfrentará a Países Bajos este domingo 30 de agosto a las 9 (hora de Argentina) por el partido correspondiente al tercer puesto del Mundial.
Los Leones vienen de caer 2-1 ante Alemania en semifinales. Tomás Domene convirtió el único gol argentino, mientras que Justus Weigand marcó los dos tantos del conjunto alemán.
Países Bajos, por su parte, quedó afuera de la definición después de perder 4-3 ante España en una de las grandes sorpresas del torneo.
El partido tendrá además un condimento especial para la Argentina: será una oportunidad de revancha después de la derrota por 3-1 ante los neerlandeses en la segunda fecha de la fase de grupos.
Cómo ver en vivo a Los Leones vs. Países Bajos
El partido por la medalla de bronce del Mundial de hockey 2026 será transmitido en vivo por ESPN 2.
También se podrá seguir vía streaming a través de Disney+ Premium. Los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO podrán acceder a la señal deportiva mediante sus respectivos servicios.
Los Leones vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber
- Partido: tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026.
- Día: domingo 30 de agosto.
- Hora: 9 (Argentina).
- Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
- TV: ESPN 2.
- Streaming: Disney+ Premium.
El objetivo de Los Leones será conseguir la segunda medalla mundial de su historia. La primera llegó en La Haya 2014, cuando Argentina derrotó 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto y se quedó con el bronce.
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