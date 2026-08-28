Los Leones cayeron ante Alemania y jugarán por el tercer puesto del Mundial de Hockey
El seleccionado argentino no pudo vencer a los teutones en la semifinal y ahora se preparan para enfrentar a Países Bajos por el último escalón del podio.
Los Leones se quedaron a las puertas de la final del Mundial de Hockey sobre Césped 2026 que se disputa entre Países Bajos y Bélgica, tras caer ante Alemania por un ajustado 1-2 que catapulta a los teutones a jugar por el título contra España.
Los alemanes abrieron el marcador en el inicio del tercer cuarto del encuentro que tuvo lugar en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica), a través de Justus Weigand, obligando a los argentinos a reaccionar rápidamente.
La concreción y el empate transitorio se logró en el primer minuto del último cuarto gracias a una gran ejecución de Tomás Domene en un córner corto, reabriendo la ilusión para Los Leones, que venían disputando un gran mundial.
Pero no pudo ser, ya que el combinado europeo volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos del último cuarto, a través de Paul-Philipp Kaufmann, mientras Los Leones estaban con un jugador menos por una tarjeta amarilla.
A lo largo de casi todo el partido se habían producido pocas situaciones de peligro, sin que se vislumbrara un claro dominador, teniendo a los dos equipos estudiándose y con pocos espacios para generar situaciones concretas de gol.
El camino a la semifinal de Los Leones
La Selección Argentina de Hockey sobre Césped había terminado segunda en el Grupo A de la primera ronda, derrotando 3-0 a Japón y goleando 7-1 a Nueva Zelanda, con una sola derrota 1-3 ante la gran potencia de este deporte: Países Bajos.
En la segunda ronda, dentro del Grupo E, el seleccionado dirigido por Lucas Rey consiguió dos victorias para ubicarse en semifinales y, finalmente, luchar por ingresar al podio mundialista: superaba 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India.
De ahora en más, los partidos por el podio se desarrollarán el domingo próximo: desde las 9 (hora argentina) el combinado nacional enfrentará a Países Bajos y seguidamente, a las 11.30, la gran final tendrá como protagonistas a las selecciones de España y Alemania.
Horas antes, desde las 11 de la mañana (hora argentina) de este sábado, en tanto, Las Leonas enfrentarán a Países Bajos por el título de la Copa del Mundo; será la quinta vez que ambos equipos se encuentren en una final mundialista.
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