Los Leones cayeron ante Alemania y jugarán por el tercer puesto del Mundial de Hockey

El camino a la semifinal de Los Leones

La Selección Argentina de Hockey sobre Césped había terminado segunda en el Grupo A de la primera ronda, derrotando 3-0 a Japón y goleando 7-1 a Nueva Zelanda, con una sola derrota 1-3 ante la gran potencia de este deporte: Países Bajos.

En la segunda ronda, dentro del Grupo E, el seleccionado dirigido por Lucas Rey consiguió dos victorias para ubicarse en semifinales y, finalmente, luchar por ingresar al podio mundialista: superaba 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India.

De ahora en más, los partidos por el podio se desarrollarán el domingo próximo: desde las 9 (hora argentina) el combinado nacional enfrentará a Países Bajos y seguidamente, a las 11.30, la gran final tendrá como protagonistas a las selecciones de España y Alemania.

Horas antes, desde las 11 de la mañana (hora argentina) de este sábado, en tanto, Las Leonas enfrentarán a Países Bajos por el título de la Copa del Mundo; será la quinta vez que ambos equipos se encuentren en una final mundialista.