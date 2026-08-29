Así fue el penal que consagró a Las Leonas como campeonas del mundo
Argentina venció 3-1 a Países Bajos en los penales australianos después del 1-1 en el tiempo reglamentario.
Las Leonas volvieron a hacer historia. Después del empate 1-1 ante Países Bajos en los 60 minutos, la final del Mundial de hockey se definió en los penales australianos y Argentina se impuso 3-1 para conquistar su tercera Copa del Mundo.
La encargada de sellar el resultado fue Sofía Cairó, una de las grandes figuras de Las Leonas durante todo el Mundial.
Cairó tomó la bocha, enfrentó a la arquera neerlandesa y realizó una brillante maniobra para definir el shoot out. La jugadora argentina logró superar a su rival y convirtió el penal que selló el 3-1 definitivo.
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