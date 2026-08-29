El mensaje de River sobre Ramón Díaz en sus redes sociales que descolocó a los hinchas
En medio del clamor popular por el histórico DT, la cuenta oficial del club compartió un posteo dedicado al "Pelado" que generó confusión y hasta ilusiones.
El mundo River transita horas de máxima ebullición. Tras la estrepitosa salida de Chacho Coudet y la confirmación de Leonardo Ponzio como DT interino al menos hasta diciembre, las redes sociales y las tribunas se convirtieron en un hervidor de nombres, y un mensaje sobre Ramón Díaz se volvió viral.
Entre los pedidos de los hinchas, el clamor por el regreso de Ramón pisa fuerte como un viejo anhelo popular, pese a que la dirigencia no lo tiene como prioridad, según los trascendidos.
En ese delicado contexto de transición, una publicación oficial desató este sábado una ola de reacciones inesperadas, confusiones y hasta ilusiones fugaces entre los simpatizantes del "Millonario".
El posteo de River sobre Ramón Díaz que encendió las redes
A primera hora de la jornada, los canales oficiales del club de Núñez sorprendieron con una placa gráfica protagonizada por el riojano, acompañada por un mensaje institucional. “Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz9dt!”, escribieron desde la institución.
El timing de la publicación no pasó desapercibido. Con el banco de suplentes vacante a largo plazo y la urgencia de enderezar el rumbo en el Torneo Clausura, miles de hinchas intervinieron el tuit creyendo por segundos que se trataba del anuncio de su esperado operativo retorno.
Sin embargo, todo se trató exclusivamente de un saludo formal por el aniversario de natalicio del técnico más ganador de la historia del club, dejando en claro que, al menos por ahora, el sueño de los fanáticos deberá esperar.
Sorpresa en River: Jonatan Maidana se sumaría al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio
River atraviesa horas de profunda reestructuración luego de la salida de Eduardo Coudet y la designación de Leonardo Ponzio como entrenador interino. En medio de la necesidad de rearmar el equipo y encaminar un semestre que comenzó con resultados adversos, el flamante técnico podría sumar a una figura muy identificada con la historia reciente del club: Jonatan Maidana.
El exdefensor, multicampeón con el Millonario durante su etapa como futbolista, se incorporaría al cuerpo técnico de Ponzio a partir de la próxima semana y tendría un papel central como ayudante de campo. La intención sería que se sume después del encuentro que se disputará este domingo 30 de agosto frente a Banfield por el Torneo Clausura 2026, según informó el periodista Germán Balcarce.
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