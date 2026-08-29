El mensaje de River sobre Ramón Díaz en sus redes sociales que descolocó a los hinchas

Sin embargo, todo se trató exclusivamente de un saludo formal por el aniversario de natalicio del técnico más ganador de la historia del club, dejando en claro que, al menos por ahora, el sueño de los fanáticos deberá esperar.

Sorpresa en River: Jonatan Maidana se sumaría al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio

River atraviesa horas de profunda reestructuración luego de la salida de Eduardo Coudet y la designación de Leonardo Ponzio como entrenador interino. En medio de la necesidad de rearmar el equipo y encaminar un semestre que comenzó con resultados adversos, el flamante técnico podría sumar a una figura muy identificada con la historia reciente del club: Jonatan Maidana.

El exdefensor, multicampeón con el Millonario durante su etapa como futbolista, se incorporaría al cuerpo técnico de Ponzio a partir de la próxima semana y tendría un papel central como ayudante de campo. La intención sería que se sume después del encuentro que se disputará este domingo 30 de agosto frente a Banfield por el Torneo Clausura 2026, según informó el periodista Germán Balcarce.