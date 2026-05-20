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Agónico empate en el Monumental: River rescató un punto sobre la hora ante Bragantino y sigue puntero

River rescató un punto sobre la hora ante Bragantino y sigue puntero

River rescató un punto sobre la hora ante Bragantino y sigue puntero
Agónico empate en el Monumental: River rescató un punto sobre la hora ante Bragantino y sigue puntero
Agónico empate en el Monumental: River rescató un punto sobre la hora ante Bragantino y sigue puntero
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Con un ojo puesto en la final ante Belgrano, el Millonario alineó un once alternativo y consiguió un valioso empate en el Monumental por la quinta fecha del Grupo H.

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Final con desahogo en Núñez. Cuando el partido se moría y el equipo alternativo de Eduardo Coudet masticaba una derrota en casa, apareció la insistencia de los chicos del club para salvar el invicto como local. River igualó 1-1 ante Red Bull Bragantino y sumó un punto que, por cómo se dio el trámite, se festeja por duplicado puertas adentro.

El conjunto paulista se había puesto en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo certero de Alix Vinícius y, a partir de allí, planchó el partido frente a un River que mostraba voluntad pero poca claridad de tres cuartos de cancha hacia adelante. Sin embargo, en el tiempo de descuento y tras empujar con más orgullo que fútbol, el ingresado Lautaro Pereyra capturó una pelota agónica en el área y decretó el empate final que hizo estallar al Monumental.

Así está el Grupo H de la Copa Sudamericana

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Con este escenario, el Millonario estiró a tres puntos la diferencia sobre los brasileños. En la última jornada, al elenco de Núñez le alcanzará con apenas un empate en el Monumental ante Blooming para asegurar de forma matemática su boleto directo a los octavos de final de la Sudamericana.

Ahora sí, con la tranquilidad de haber salvado la ropa en el plano internacional, el Chacho Coudet y los titulares ponen la cabeza de lleno en el viaje a Córdoba para ir por el título del Torneo Apertura este sábado frente a Belgrano.

River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Minuto a minuto de River vs. Bragantino

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El empate de River sobre la hora

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¡GOL DE BRAGANTINO!

Alix Vinicius, de cabeza a los 35 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el conjunto brasilero.

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Cómo llegan River y Bragantino

La Banda lidera el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro de ventaja a sus perseguidores, por lo que un triunfo esta noche asegurará matemáticamente su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Red Bull Bragantino llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa de Brasil ante Mirassol en los 16avos de final. En el Brasileirão marcha en la sexta posición y en la Sudamericana necesita sumar en Buenos Aires para no complicar sus chances de clasificar a la siguiente ronda, al menos en el segundo puesto.

Debido a la cercanía con la definición del campeonato local (se juega el domingo en el Mario Alberto Kempes), Eduardo Coudet no arriesgará a los habituales titulares. Además, el plantel arrastra varias bajas por el desgaste físico, como las de Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Ante este panorama, el "Chacho" armó una lista de convocados con apenas 20 futbolistas, incluyendo a los juveniles Jonathan Spiff y Valentín Lucero en su primera citación oficial. El once tendrá el regreso de Franco Armani en el arco y la presencia de Juan Fernando Quintero como eje del juego, acompañado por futbolistas con menos rodaje en las últimas semanas.

En el partido de la primera vuelta disputado en San Pablo, River se quedó con una victoria agónica por 1-0. Aquella noche estuvo marcada por la gran actuación del arquero Santiago Beltrán, quien atajó un penal, y el gol sobre la hora de Lucas Martínez Quarta para traerse los tres puntos hacia Argentina.

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Formaciones del encuentro entre River y Bragantino

  • River: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
  • RB Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

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Otros datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: DSports
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • VAR: Christian Ferreyra
  • Estadio: El Monumental

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