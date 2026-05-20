La formación inédita de River para recibir a Bragantino: los 11 de Chacho Coudet

Con la posibilidad de consagrarse campeones a la vuelta de la esquina, Coudet decidió resguardar a la gran mayoría de sus figuras habituales.

Dentro de las especulaciones y el misterio que reinaron en las prácticas previas en Ezeiza, la única fija que manejaba el cuerpo técnico era el dueño del arco. Franco Armani recuperará la titularidad para aportar su cuota de experiencia en una noche de alto voltaje.

Su regreso al plano internacional se dará de forma obligada debido a que el juvenil Santiago Beltrán, quien viene siendo figura, vio la tarjeta roja la fecha pasada y deberá cumplir su correspondiente fecha de suspensión. Con el capitán bajo los tres palos y una estructura renovada de mitad de cancha hacia adelante, el "Millonario" buscará sellar su clasificación en casa.

image Vuelve Franco Armani a River.

La formación de River vs. RB Bragantino por la Copa Sudamericana

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.