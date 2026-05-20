Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs Bragantino por Internet

Debido a la cercanía con la definición del campeonato local (se juega el domingo en el Mario Alberto Kempes), Eduardo Coudet no arriesgará a los habituales titulares. Además, el plantel arrastra varias bajas por el desgaste físico, como las de Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Ante este panorama, el "Chacho" armó una lista de convocados con apenas 20 futbolistas, incluyendo a los juveniles Jonathan Spiff y Valentín Lucero en su primera citación oficial. El once tendrá el regreso de Franco Armani en el arco y la presencia de Juan Fernando Quintero como eje del juego, acompañado por futbolistas con menos rodaje en las últimas semanas.