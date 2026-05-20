Ni Fox Sports ni ESPN: quién transmite en vivo River vs. Bragantino

Aunque en el Brasileirão intenta dar pelea desde la sexta colocación, en el certamen internacional llega urgido y con la obligación de rescatar un resultado positivo en suelo argentino si no quiere comprometer seriamente sus aspiraciones de acceder, al menos, al repechaje como segundo de la zona.

Consciente de que la gran definición por el título doméstico se disputará este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, Eduardo Coudet decidió cuidar el físico de sus piezas habituales. A la rotación planificada se le suma un complejo parte médico, ya que el plantel arrastra bajas de peso por el desgaste de la alta competencia, entre las que destacan Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

Ante este escenario adverso, el "Chacho" apeló a una nómina de emergencia de apenas 20 futbolistas, promoviendo las primeras citaciones oficiales de los juveniles Jonathan Spiff y Valentín Lucero. El atípico once tendrá como bandera la jerarquía de Franco Armani bajo los tres palos y la conducción futbolística de Juan Fernando Quintero como el eje creativo del equipo.

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