Ni Fox Sports ni ESPN: quién transmite en vivo River vs. Bragantino
Sorpresivamente, el partido por la Copa Sudamericana no es televisado por dos de las señales deportivas más importantes. Cómo ver en vivo River vs. Bragantino.
Luego de sellar su pasaje a la gran final del Torneo Apertura en una serie caliente ante Rosario Central, River recibe este miércoles en el Monumental a Bragantino por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con un equipo complemtanete alternativo.
La novedad de cara a este encuentro es que la televisación no será ni de Fox Sports ni de ESPN, dos señales habituales a la transmisión de encuentros continentales. En este caso, y como ya ocurrió en otros jueves, se puede ver en vivo por DSports y Directv Go.
El "Millonario" debe cambiar rápidamente el chip para revalidar su gran presente en el plano continental. Actualmente, mira a todos desde arriba en el Grupo H con 10 unidades, manteniendo una luz de ventaja de cuatro puntos sobre sus escoltas.
En la vereda de enfrente, Red Bull Bragantino arriba a Buenos Aires en plena crisis de resultados. El elenco de Bragança Paulista viene de sufrir un duro golpe tras quedar eliminado de la Copa de Brasil en los dieciseisavos de final a manos del humilde Mirassol.
Aunque en el Brasileirão intenta dar pelea desde la sexta colocación, en el certamen internacional llega urgido y con la obligación de rescatar un resultado positivo en suelo argentino si no quiere comprometer seriamente sus aspiraciones de acceder, al menos, al repechaje como segundo de la zona.
Consciente de que la gran definición por el título doméstico se disputará este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, Eduardo Coudet decidió cuidar el físico de sus piezas habituales. A la rotación planificada se le suma un complejo parte médico, ya que el plantel arrastra bajas de peso por el desgaste de la alta competencia, entre las que destacan Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.
Ante este escenario adverso, el "Chacho" apeló a una nómina de emergencia de apenas 20 futbolistas, promoviendo las primeras citaciones oficiales de los juveniles Jonathan Spiff y Valentín Lucero. El atípico once tendrá como bandera la jerarquía de Franco Armani bajo los tres palos y la conducción futbolística de Juan Fernando Quintero como el eje creativo del equipo.
Cómo ver en vivo River vs. Bragantino
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Dónde está DSports:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
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