Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Tiburón" y el "Guapo" se enfrentan en Mar del Plata este miércoles por la segunda fecha del certamen. Ambos buscan su primera victoria.
Aldosivi y Barracas Central chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Se podrá ver por TNT Sports.
Tras lograr la permanencia en una definición histórica, el conjunto marplatense encaró una renovación total de su plantilla con la salida de 19 futbolistas y el arribo de 15 incorporaciones, entre las que sobresalen los nombres de Esteban Rolón y Axel Werner.
Pese a contar con apenas 13 sobrevivientes del plantel anterior y el lógico periodo de adaptación que requiere un grupo nuevo, el Tiburón rescató un valioso empate sin goles ante Defensa y Justicia en su estreno, demostrando solidez defensiva en el inicio del certamen.
Del otro lado, el equipo de Rubén Darío Insua llega a este compromiso con la necesidad de revertir la imagen tras la derrota por 1-0 ante River. Aquel debut en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia no estuvo exento de controversias, debido a una mano de Gastón Campi en el área que impidió un gol inminente de Fausto Vera y que no fue sancionada.
Mientras el elenco albirrojo diagrama su logística para la triple competencia que afrontará este 2026, la dirigencia sigue atenta al mercado europeo, ya que Kevin Jappert es seguido de cerca por el Torino de Italia, lo que podría significar una baja sensible en el esquema del "Gallego".
Formaciones de Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.
Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Datos de Aldosivi vs. Barracas Central
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: José María Minella
