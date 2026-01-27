Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Mientras el elenco albirrojo diagrama su logística para la triple competencia que afrontará este 2026, la dirigencia sigue atenta al mercado europeo, ya que Kevin Jappert es seguido de cerca por el Torino de Italia, lo que podría significar una baja sensible en el esquema del "Gallego".

Formaciones de Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026

Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.

Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Datos de Aldosivi vs. Barracas Central