Argentinos venció a Aldosivi y amargó el debut de Damonte en el Torneo Apertura

Argentinos Juniors se impuso 2-0 ante Aldosivi en el partido postergado de la fecha 7 del Torneo Apertura y le amargó el debut a Israel Damonte como entrenador del conjunto marplatense. Los goles del equipo de La Paternal llegaron en el primer tiempo a través de Iván Morales y Román Riquelme, quienes marcaron la diferencia que resultó definitiva para que el Bicho se quedara con los tres puntos.