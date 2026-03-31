Argentinos venció a Aldosivi y amargó el debut de Damonte en el Torneo Apertura
Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Aldosivi en el Torneo Apertura, dejó sin triunfo a Damonte en su debut y quedó a tres puntos del líder de la Zona B.
Argentinos Juniors se impuso 2-0 ante Aldosivi en el partido postergado de la fecha 7 del Torneo Apertura y le amargó el debut a Israel Damonte como entrenador del conjunto marplatense. Los goles del equipo de La Paternal llegaron en el primer tiempo a través de Iván Morales y Román Riquelme, quienes marcaron la diferencia que resultó definitiva para que el Bicho se quedara con los tres puntos.
Con este resultado, Argentinos alcanzó las 20 unidades en la Zona B y quedó a tres puntos del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Por su parte, Aldosivi continúa sin poder ganar en el certamen y atraviesa una racha negativa que se extiende a 11 partidos sin triunfos.
El equipo marplatense suma apenas 5 puntos en el torneo, producto de cinco empates y seis derrotas, números que reflejan las dificultades que atraviesa en el inicio de la competencia. El debut de Damonte no logró cambiar la tendencia y el Tiburón deberá buscar una rápida recuperación para salir de los últimos puestos de la tabla.
El chileno Iván Morales apareció en el corazón del área y marcó el 1-0:
Jugada preparada del Bicho para que Román Riquelme llegue por el segundo palo y anote el 2-0 de Argentinos:
Aldosivi vs. Argentinos: probables formaciones
- Aldosivi: Alex Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.
- Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Alvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Juan Morales. DT: Nicolás Diez.
Aldosivi vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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