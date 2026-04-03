El jugador que pasó por clubes de Europa y luego de retirarse volvió al fútbol argentino.

Tras su paso por la Academia, Zuculini se trasladó al Real Zaragoza de España. Posteriormente, el futbolista se unió al Arsenal de Sarandí en 2014, club en el que tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores.

Más tarde, firmó con el Bologna y luego con el Hellas Verona en Italia, donde enfrentó una serie de lesiones que le impidieron tener continuidad. Tras una temporada con pocos minutos, el mediocampista se trasladó a Colón de Santa Fe en 2018, continuando su carrera en Argentina.

Además de su paso por los clubes, Zuculini fue parte de las selecciones juveniles argentinas, destacándose en torneos sudamericanos Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Su vida después del retiro

Franco Zuculini regresa a Racing con una función diferente. Diego Milito, presidente del club, decidió incorporar al exjugador como "team manager", un puesto clave para la organización interna del equipo. En este rol, el ex mediocampista se encargará de facilitar la comunicación entre los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia.

El rol de esta ocupación es una figura poco habitual en el fútbol argentino, pero que en Europa se ha ido instaurando con éxito. La experiencia de Zuculini, adquirida durante su paso por diversos equipos internacionales, lo convierte en el candidato perfecto para llevar adelante esta tarea.