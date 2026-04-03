El jugador que pasó por clubes de Europa y luego de retirarse volvió al fútbol argentino
A sus 34 años y tras colgar los botines, retorna con el objetivo de ser el nexo entre los futbolistas, la dirigencia y el cuerpo técnico de la institución.
Franco Zuculini, nacido en La Rioja, vuelve a Racing Club con un rol fundamental. El mediocampista ocupará el cargo de "team manager", una figura fundamental para la coordinación interna del club.
A sus 34 años, y luego de colgar los botines, Zuculini retorna con el objetivo de ser el nexo entre los futbolistas, la dirigencia y el cuerpo técnico de la institución. Esta etapa se presenta como una oportunidad para aplicar la experiencia adquirida en su paso por diversos clubes europeos
Franco Zuculini y su paso por el fútbol
Franco Zuculini nació en La Rioja el 5 de septiembre de 1990 y desde joven mostró su talento en Racing Club, donde se formó como futbolista. A los 17 años, debutó en Primera División en un crucial partido del Clausura 2008 contra Arsenal, en el marco de una crisis deportiva que afectaba al club.
Durante su tiempo en Racing, el mediocampista logró consolidarse como titular y fue convocado a la selección Sub-20 para disputar el Sudamericano 2009 en Venezuela. A pesar de la eliminación sorpresiva del equipo, el riojano continuó con su exitosa carrera y, tras un periodo de lesiones, se estableció incluso siendo citado por Diego Maradona para la selección mayor.
Su carrera dio un giro en 2009 cuando, tras varias ofertas, la promesa del fútbol argentino fue vendida al Hoffenheim de Alemania por 6,7 millones de dólares. Sin embargo, su paso por el club alemán fue breve, ya que tras disputar solo siete partidos fue cedido al Genoa en Italia. En ese contexto, el mediocampista regresó a Racing en 2011.
Tras su paso por la Academia, Zuculini se trasladó al Real Zaragoza de España. Posteriormente, el futbolista se unió al Arsenal de Sarandí en 2014, club en el que tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores.
Más tarde, firmó con el Bologna y luego con el Hellas Verona en Italia, donde enfrentó una serie de lesiones que le impidieron tener continuidad. Tras una temporada con pocos minutos, el mediocampista se trasladó a Colón de Santa Fe en 2018, continuando su carrera en Argentina.
Además de su paso por los clubes, Zuculini fue parte de las selecciones juveniles argentinas, destacándose en torneos sudamericanos Sub-15, Sub-17 y Sub-20.
Su vida después del retiro
Franco Zuculini regresa a Racing con una función diferente. Diego Milito, presidente del club, decidió incorporar al exjugador como "team manager", un puesto clave para la organización interna del equipo. En este rol, el ex mediocampista se encargará de facilitar la comunicación entre los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia.
El rol de esta ocupación es una figura poco habitual en el fútbol argentino, pero que en Europa se ha ido instaurando con éxito. La experiencia de Zuculini, adquirida durante su paso por diversos equipos internacionales, lo convierte en el candidato perfecto para llevar adelante esta tarea.
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