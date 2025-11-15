Aldosivi vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegaron Aldosivi y San Martín (SJ) a este duelo

Aldosivi, que viene de una agónica victoria ante Banfield, llega a esta instancia con la confianza renovada gracias a un cierre de temporada espectacular (cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones). Su situación es la más clara: una victoria le garantiza automáticamente la permanencia en Primera División. Si empata, deberá esperar el resultado de Godoy Cruz, y una derrota consumaría su descenso.

aldosivi Foto: X @clubaldosivi

San Martín de San Juan también llega en alza, invicto en sus últimos seis partidos. Sin embargo, su destino es más complicado. A pesar de la necesidad imperiosa de ganar, la victoria no asegura la salvación, pues depende de lo que suceda con Godoy Cruz y Deportivo Riestra. El "Verdinegro" podría verse forzado a jugar un desempate. Si logra el milagro de la permanencia, el premio es doble: se clasificaría directamente a los octavos de final del Torneo Clausura.