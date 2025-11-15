MinutoUno

Aldosivi vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

A todo o nada: por la permanencia, el Tiburón y el Verdinegro se miden este sábado, desde las 17, en Mar del Plata. Los detalles.

El Estadio José María Minella es escenario este sábado, desde las 17, de un duelo interzonal a todo o nada por la última fecha del Torneo Clausura: Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan con el descenso en juego. Al finalizar los 90 minutos, uno de los dos equipos sellará su pérdida de categoría.

Aldosivi vs. San Martín (SJ): minuto a minuto

Resultado en vivo

Formaciones del encuentro

Cómo llegaron Aldosivi y San Martín (SJ) a este duelo

Aldosivi, que viene de una agónica victoria ante Banfield, llega a esta instancia con la confianza renovada gracias a un cierre de temporada espectacular (cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones). Su situación es la más clara: una victoria le garantiza automáticamente la permanencia en Primera División. Si empata, deberá esperar el resultado de Godoy Cruz, y una derrota consumaría su descenso.

San Martín de San Juan también llega en alza, invicto en sus últimos seis partidos. Sin embargo, su destino es más complicado. A pesar de la necesidad imperiosa de ganar, la victoria no asegura la salvación, pues depende de lo que suceda con Godoy Cruz y Deportivo Riestra. El "Verdinegro" podría verse forzado a jugar un desempate. Si logra el milagro de la permanencia, el premio es doble: se clasificaría directamente a los octavos de final del Torneo Clausura.

Aldosivi vs. San Martín de San Juan: datos del partido

  • Hora: 17
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Héctor Paletta
  • TV: ESPN Premium
  • Estadio: José María Minella
