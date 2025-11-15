EN VIVOFecha 16 del Clausura
Aldosivi vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
A todo o nada: por la permanencia, el Tiburón y el Verdinegro se miden este sábado, desde las 17, en Mar del Plata. Los detalles.
El Estadio José María Minella es escenario este sábado, desde las 17, de un duelo interzonal a todo o nada por la última fecha del Torneo Clausura: Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan con el descenso en juego. Al finalizar los 90 minutos, uno de los dos equipos sellará su pérdida de categoría.
