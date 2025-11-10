El Tribunal de Disciplina de AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos a Godoy Cruz
El club marplatense había solicitado que se revoque la restitución de unidades al “Tomba” por incidentes en partidos suspendidos ante San Lorenzo y Talleres.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rechazar el pedido presentado por Aldosivi de Mar del Plata para que se le quiten puntos a Godoy Cruz de Mendoza, en el marco de la lucha por la permanencia en Primera División. Según consta en el fallo fechado el 10 de noviembre, el Tribunal declaró improcedente la solicitud del club marplatense y dispuso el archivo de la causa, poniendo fin al reclamo.
El pedido de Aldosivi se vinculaba a los hechos de violencia ocurridos en dos partidos de Godoy Cruz —ante San Lorenzo (2024) y Talleres (2025)— que fueron suspendidos por incidentes protagonizados por la barra y agresiones al cuerpo arbitral.
En primera instancia, el “Tomba” había recibido una sanción de quita de seis puntos (tres por cada encuentro). Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de la AFA decidió restituirle las unidades semanas más tarde. Aldosivi consideró que existió un error de procedimiento en esa devolución y solicitó una revisión extraordinaria, algo que ahora fue definitivamente desestimado.
Las declaraciones de Cornejo y la respuesta de AFA
El reclamo de Aldosivi surgió luego de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, realizara duras declaraciones públicas contra la AFA durante un acto político: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”, sostuvo Cornejo, reconocido hincha del club mendocino.
Sus palabras generaron malestar en el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA. La réplica llegó a través del presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, dirigente cercano a Tapia: “Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en Primera. Pero entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”.
Con esta resolución, Godoy Cruz mantiene todos sus puntos y podrá disputar la última fecha del Torneo Clausura sin modificaciones en la tabla. La definición del descenso seguirá su curso deportivo en la cancha, con el equipo mendocino, Aldosivi y San Martín de San Juan como protagonistas de una lucha que se definirá el próximo fin de semana.
