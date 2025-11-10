El Tribunal de Disciplina de AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos a Godoy Cruz

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rechazar el pedido presentado por Aldosivi de Mar del Plata para que se le quiten puntos a Godoy Cruz de Mendoza, en el marco de la lucha por la permanencia en Primera División. Según consta en el fallo fechado el 10 de noviembre, el Tribunal declaró improcedente la solicitud del club marplatense y dispuso el archivo de la causa, poniendo fin al reclamo.