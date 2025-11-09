Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Aldosivi

La historia reciente de Aldosivi es de épica. De la mano de Guillermo Farré, el Tiburón ha sumado tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza de salvar la categoría. El último triunfo 3-1 ante Independiente Rivadavia (con una memorable asistencia de Justo Giani) reafirmó que el equipo luchará hasta el final. Sin embargo, su situación en la tabla lo deja prácticamente sin margen de error, obligado a sumar en sus dos compromisos finales.