Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Florencio Sola abrirá sus puertas este domingo a las 19:20 para recibir a Aldosivi, en un duelo crucial por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El partido enfrenta a un Banfield liberado de presiones contra un Aldosivi que se juega la vida en Primera División.
El conjunto de Pedro Troglio llega en un gran momento anímico. Tras la victoria en el Clásico del Sur ante Lanús (2-1), el Taladro consiguió dos triunfos consecutivos que aseguraron su permanencia matemática. Con el fantasma del descenso ya disipado, Banfield ahora apunta a confirmar su lugar en la zona de clasificación a playoffs, buscando un triunfo que le permita dejar atrás la irregularidad del semestre. Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi fueron los artífices de la reciente alegría.
La historia reciente de Aldosivi es de épica. De la mano de Guillermo Farré, el Tiburón ha sumado tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza de salvar la categoría. El último triunfo 3-1 ante Independiente Rivadavia (con una memorable asistencia de Justo Giani) reafirmó que el equipo luchará hasta el final. Sin embargo, su situación en la tabla lo deja prácticamente sin margen de error, obligado a sumar en sus dos compromisos finales.
El ambiente del partido será particularmente sensible para la delegación marplatense, ya que en la cancha de Banfield se realizará un homenaje póstumo a Josecito Moscuzza, exvicepresidente y directivo de Aldosivi, tristemente fallecido en un accidente de tránsito.
Probables formaciones del duelo
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Martín Río; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Nathanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario