Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. San Martín de San Juan
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura 2025.
Mar del Plata será el epicentro de la emoción este sábado a las 17:00. Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizan un enfrentamiento interzonal de vida o muerte en la jornada final del Torneo Clausura. El partido determinará el destino de uno de ellos, que firmará su caída a la segunda categoría.
Ambos equipos llegan con la moral alta tras espectaculares reacciones en el cierre del certamen: Aldosivi ha enlazado cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones, incluyendo una reciente y agónica victoria. Gracias a esta racha, su camino es el más sencillo: ganar asegura la permanencia sin depender de nadie. Un empate lo obligaría a mirar el resultado de Godoy Cruz, mientras que la derrota es sinónimo de descenso.
En tanto, el "Verdinegro" no pierde hace seis partidos, una racha que le permitió llegar con vida. Pese al envión, su situación es más enredada: incluso una victoria no le garantiza la salvación, ya que debe esperar los resultados de Godoy Cruz y Riestra, con riesgo de caer en un desempate. No obstante, si consigue el milagro de quedarse en Primera, el premio incluye la clasificación directa a los octavos de final del Torneo Clausura.
Probables formaciones del encuentro
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. San Martín de San Juan
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
