Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. San Martín de San Juan

aldosivi

En tanto, el "Verdinegro" no pierde hace seis partidos, una racha que le permitió llegar con vida. Pese al envión, su situación es más enredada: incluso una victoria no le garantiza la salvación, ya que debe esperar los resultados de Godoy Cruz y Riestra, con riesgo de caer en un desempate. No obstante, si consigue el milagro de quedarse en Primera, el premio incluye la clasificación directa a los octavos de final del Torneo Clausura.