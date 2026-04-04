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Aldosivi y Estudiantes (RC) empataron sin goles en Mar del Plata

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Estudiantes de Rio Cuarto
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El Tiburón y el León del Imperio se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

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Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto empataron este sábado 0 a 0 en Mar del Plata por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División

El partido, disputado en el Estadio José María Minella, fue un duelo directo por la permanencia entre dos equipos que necesitaban sumar para salir de la zona baja de la tabla. Con este resultado, ambos repartieron puntos en una jornada marcada por la falta de eficacia frente al arco

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Resultado de Aldosivi vs Estudiantes (RC)

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El homenaje de Aldosivi a los Veteranos de la Guerra de Malvinas en la previa al partido con Estudiantes R.C.

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Formaciones de Aldosivi vs Estudiantes (RC)

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