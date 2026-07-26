"El verdadero trofeo": la profunda carta abierta de Lionel Scaloni tras el subcampeonato en el Mundial 2026
A través de sus redes sociales, el DT de la Selección Argentina rompió el silencio luego de una semana intensa de emociones encontradas.
Tras transitar una semana cargada de emociones, donde se entrelazaron la tristeza con la alegría, el llanto con la sonrisa y la angustia con la tranquilidad tras el subcampeonato en el Mundial 2026, Lionel Scaloni utilizó su cuenta de Instagram para compartir una profunda y conmovedora carta abierta destinada al pueblo argentino, a su cuerpo técnico y a su plantel.
Lejos de los formalismos, el entrenador santafesino abrió su corazón para reflejar el estado anímico del plantel y destacar el camino recorrido a lo largo del certamen internacional.
Y en medio de la ansiedad por conocer si continuará o no a cargo de la Selección Argentina, luego de deslizar que daría un paso al costado tras diciembre, en este caso no dio indicidios sobre su futuro inmediato.
La carta completa de Lionel Scaloni
"Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.
Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida.
Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.
El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Eso es el verdadero trofeo.
Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.
Lionel Scaloni
Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro."
El reconocimiento a los "guerreros" de la Selección Argentina y un sello inconfundible
El mensaje del DT campeón del mundo en Qatar 2022 resonó de inmediato en las redes sociales, acumulando miles de reacciones y muestras de afecto de los hinchas.
En sus palabras, Scaloni no solo puso de relieve el valor humano del plantel al que bautizó como sus "guerreros", sino que también dejó una defensa férrea hacia el grupo frente a las críticas externas, consagrando la resiliencia y el compromiso por encima de cualquier medalla.
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