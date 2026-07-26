"El verdadero trofeo": la profunda carta abierta de Lionel Scaloni tras el subcampeonato en el Mundial 2026

Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Eso es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

Lionel Scaloni

Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro."

El reconocimiento a los "guerreros" de la Selección Argentina y un sello inconfundible

El mensaje del DT campeón del mundo en Qatar 2022 resonó de inmediato en las redes sociales, acumulando miles de reacciones y muestras de afecto de los hinchas.

En sus palabras, Scaloni no solo puso de relieve el valor humano del plantel al que bautizó como sus "guerreros", sino que también dejó una defensa férrea hacia el grupo frente a las críticas externas, consagrando la resiliencia y el compromiso por encima de cualquier medalla.