EN VIVOFecha 1
Estudiantes de Río Cuarto sorprendió a Tigre imponiéndose por 1-0 en el arranque del Torneo Clausura
El Matador venía de golear a Nacional de Montevideo por la Copa Argentina, pero no pude con el León del Imperio por la fecha 1 del Torneo Clausura.
Este sábado, Estudiantes de Río Cuarto sorprendió a Tigre venciéndo por 1-0 y, de esa manera, abrió su participación en el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Antonio Candini. El encuentro, que fue arbitrado por Bryan Gustavo Ferreyra, no fue aprovechado por el Matador para continuar con el envión de la Copa Sudamericana.
En un partido parejo y con pocas ocasiones claras en la primera mitad, el conjunto cordobés dirigido por Rubén Forestello aprovechó la pelota parada en el complemento para marcar la diferencia. Tigre buscó el empate en el tramo final, con remates de Santiago López y Elías Cabrera que salieron cerca, pero no pudo revertir el marcador.
El gol del León del Imperio estuvo a cargo de Sergio Ojeda, a los 70 minutos, lo que le dio una victoria clave al local en su lucha directa por sumar puntos y mantener la categoría.
El minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre
Terna arbitral de Estudiantes (RC) vs. Tigre
- Árbitro: Bryan Gustavo Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Silvio Trucco
- Asistente VAR: Nahuel Viñas
Datos del partido:
- Hora: 14.45
- Estadio: Antonio Candini
- Transmisión: TNT Sports
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