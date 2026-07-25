Estudiantes de Río Cuarto sorprendió a Tigre imponiéndose por 1-0 en el arranque del Torneo Clausura

Este sábado, Estudiantes de Río Cuarto sorprendió a Tigre venciéndo por 1-0 y, de esa manera, abrió su participación en el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Antonio Candini. El encuentro, que fue arbitrado por Bryan Gustavo Ferreyra, no fue aprovechado por el Matador para continuar con el envión de la Copa Sudamericana.