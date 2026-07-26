Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está realmente arrepentido"

Las declaraciones del futbolista español vuelven a poner en el centro de la escena los incidentes que se produjeron tras la victoria de España por 1-0 en el MetLife Stadium, cuando varios integrantes de ambos seleccionados protagonizaron empujones y cruces verbales en medio de la celebración del título. A una semana de la final, el episodio sigue sumando capítulos y mantiene viva una rivalidad que, lejos de apagarse, parece haber encontrado un nuevo foco de tensión después de la definición de la Copa del Mundo.