Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está realmente arrepentido"
El mediocampista español rompió el silencio tras los incidentes de la final del Mundial 2026 y cuestionó la sinceridad del ex defensor argentino.
Los coletazos de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina continúan dando que hablar. Esta vez, quien volvió a referirse a los incidentes ocurridos tras el pitazo final fue Dani Olmo, que rechazó públicamente las disculpas de Roberto "Ratón" Ayala y aseguró que el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni “no está realmente arrepentido”.
Todo comenzó luego de que Ayala reconociera su error y manifestara públicamente su arrepentimiento por la agresión ocurrida una vez finalizado el encuentro. Sin embargo, el futbolista español dejó en claro que no acepta sus explicaciones más allá de todo: “Es alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que fue una respuesta a unas palabras”, expresó Olmo con mucho enojo.
Acto seguido, el mediocampista fue todavía más contundente y desmintió la versión entregada por el ex defensor de la Selección argentina: “Seguramente no está realmente arrepentido, porque está faltando a la verdad: yo no le dije nada”.
Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está realmente arrepentido"
Por último, el jugador del seleccionado español aseguró que no necesita recibir disculpas y dejó una reflexión sobre lo sucedido: “Así que, por mi parte, no necesito que me pida disculpas. Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, sinceridad y dignidad”.
Las declaraciones del futbolista español vuelven a poner en el centro de la escena los incidentes que se produjeron tras la victoria de España por 1-0 en el MetLife Stadium, cuando varios integrantes de ambos seleccionados protagonizaron empujones y cruces verbales en medio de la celebración del título. A una semana de la final, el episodio sigue sumando capítulos y mantiene viva una rivalidad que, lejos de apagarse, parece haber encontrado un nuevo foco de tensión después de la definición de la Copa del Mundo.
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