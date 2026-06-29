Alemania buscará, además, romper una racha adversa en los Mundiales: después de consagrarse campeón en Brasil 2014, fue eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, por lo que intentará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Paraguay, por su parte, logró avanzar como uno de los mejores terceros del certamen. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro comenzó con una dura derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos, pero reaccionó con un valioso triunfo por 1 a 0 ante Turquía y selló su clasificación gracias al empate sin goles frente a Australia, que le permitió terminar con cuatro puntos.

El vencedor de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia. Mientras Alemania intentará confirmar su candidatura y volver a instalarse entre las principales selecciones del mundo, Paraguay buscará dar uno de los grandes golpes del certamen.

Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Formaciones de Alemania vs. Paraguay

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

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