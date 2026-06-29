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Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
El seleccionado de Alfaro ingresó por la ventana a los 16avos y buscará dar el golpe ante uno de los candidatos al título. Descubrí todos los detalles en la nota.
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Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes, desde las 16:30 (hora de Argentina), en Boston, por los 16avos de final del Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, y pondrá frente a frente a una de las máximas potencias del fútbol con una selección que se ilusiona con protagonizar una campaña histórica.
El conjunto alemán accedió a la fase eliminatoria tras quedarse con el primer puesto del Grupo E. Debutó con una contundente goleada por 7 a 1 sobre Curazao, luego derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil y, pese a caer 2 a 1 ante Ecuador en la última fecha, finalizó líder con seis puntos gracias a una mejor diferencia de gol.
Alemania buscará, además, romper una racha adversa en los Mundiales: después de consagrarse campeón en Brasil 2014, fue eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, por lo que intentará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.
Paraguay, por su parte, logró avanzar como uno de los mejores terceros del certamen. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro comenzó con una dura derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos, pero reaccionó con un valioso triunfo por 1 a 0 ante Turquía y selló su clasificación gracias al empate sin goles frente a Australia, que le permitió terminar con cuatro puntos.
El vencedor de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia. Mientras Alemania intentará confirmar su candidatura y volver a instalarse entre las principales selecciones del mundo, Paraguay buscará dar uno de los grandes golpes del certamen.
Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
Formaciones de Alemania vs. Paraguay
Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Horario y televisación
- Hora: 16:30
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Gillette Stadium de Boston
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