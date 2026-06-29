Brasil venció 2-1 a Japón sobre la hora y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado nipón sorprendió en la primera mitad y abrió el marcador a los 29 minutos gracias a un verdadero golazo de Kaish Sano, que puso en ventaja a Japón y complicó a la Verdeamarela. En el complemento, el conjunto sudamericano mejoró su rendimiento y encontró el empate mediante Casemiro, quien apareció de cabeza para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo brasileño.

Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, Brasil encontró el gol de la clasificación en la última jugada del partido. Gabriel Martinelli definió con categoría para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de los brasileños.

Con este triunfo, Brasil se metió en los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Seguí en vivo el minuto a minuto de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Live Blog Post ¡FINAL DEL ENCUENTRO! Brasil le ganó 2-1 a Japón y avanzó a los octavos de final

Live Blog Post ¡GOL DE BRASIL QUE LO GANA EN LA ÚLTIMA JUGADA! Gabriel Martinelli apareció sobre el final del encuentro y con una gran definición puso el 2-1. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071671242378056135?s=20&partner=&hide_thread=false Gol del máximo candidato a salir campeón Vayan bordando la sexta estrellapic.twitter.com/ZmlJx2CjRT — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Vinicius Jr. estuvo cerca de darle el triunfo a Brasil Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071661662919156045?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Suzuki en modo Benji Price! pic.twitter.com/N8lowfjwnr — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post El festejo de Casemiro luego de igualar el encuentro entre Brasil y Japón Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071660761881964946?s=20&partner=&hide_thread=false 67Six Seven, tiraba esa Casemiro pic.twitter.com/ydYVe6QzYX — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE BRASIL QUE EMPATA EL PARTIDO! Ahora sí, Casemiro apareció de cabeza y puso el 1-1 ante Japón. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071661351987036373?s=20&partner=&hide_thread=false De cabeza, el volante del Manchester United puso el 1 a 1 para Brasil ante Japón pic.twitter.com/FHecBicVM9 — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡LO TUVO BRASIL! IMPRESIONANTE SALVADA DE JAPÓN Casemiro tuvo el empate en su cabeza pero la fortuna no lo acompañó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071660955373568462?s=20&partner=&hide_thread=false Brasil entero gritó el gol pic.twitter.com/zlWHR21LtF — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Japón le gana 1-0 a Brasil

Live Blog Post Brasil va por el empate pero está muy lejos de su mejor versión Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071650043321254079?s=20&partner=&hide_thread=false Casemiro y Paquetá no se vieron y se dieron con todo en una disputa por el balón pic.twitter.com/eeglwJyiRJ — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡GOLAZO DE JAPÓN! Kaish Sano a los 29 minutos del primer tiempo marcó el 1-0 del seleccionado nipón. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071648835504324946?s=20&partner=&hide_thread=false Kaishu Sano puso el 1 a 0 para Japón pic.twitter.com/VnlwwSAtlY — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Vinicius y un curioso momento en la previa del partido ante Japón Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071643631119679884?s=20&partner=&hide_thread=false El 7 de Brasil y un curioso momento en la previa del partido ante Japón pic.twitter.com/jFNtKhZo7R — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Durante el himno de Brasil, Carlo Ancelotti también entonó la canción nacional Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071643373971055026?s=20&partner=&hide_thread=false Durante el himno de Brasil, Carlo Ancelotti también entonó la canción nacional pic.twitter.com/ALzkjAYR9a — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Brasil y Japón a este cruce de 16avos de final

La "Verdeamarela" llega a esta fase tras completar una fase de grupos sólida en el Grupo C. La Selección brasileña terminó primera con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate: venció 3 a 0 a Escocia, superó por el mismo resultado a Haití y empató 1 a 1 ante Marruecos. Ese rendimiento le permitió quedarse con el liderazgo de su zona y avanzar como cabeza de grupo hacia los mata-mata.

Por su parte, el equipo nipón finalizó segundo en el Grupo F: sumó 5 puntos, tras empatar 2 a 2 con Países Bajos, golear 4 a 0 a Túnez e igualar 1 a 1 ante Suecia en la última fecha. Con esos resultados, los japoneses aseguraron el segundo puesto de su grupo y el pase a los dieciseisavos, donde ahora tendrán el desafío de medirse ante uno de los candidatos al título.

Será el segundo cruce entre ambos en Mundiales, ya que el primero se dio en Alemania 2006, con triunfo de Brasil por 4 a 1 en fase de grupos. No obstante, esta vez será su primer enfrentamiento en una instancia de eliminación directa.

Formaciones de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 14:00

: 14:00 TV : DSports y Telefe

: DSports y Telefe Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Houston