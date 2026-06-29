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Brasil venció 2-1 a Japón sobre la hora y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026
Brasil derrotó 2-1 a Japón con un gol de Gabriel Martinelli en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de Costa de Marfil vs. Noruega.
EN VIVO
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16:00
¡FINAL DEL ENCUENTRO! Brasil le ganó 2-1 a Japón y avanzó a los octavos de final
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15:57
¡GOL DE BRASIL QUE LO GANA EN LA ÚLTIMA JUGADA!
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15:27
Vinicius Jr. estuvo cerca de darle el triunfo a Brasil
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15:23
El festejo de Casemiro luego de igualar el encuentro entre Brasil y Japón
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15:17
¡GOL DE BRASIL QUE EMPATA EL PARTIDO!
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15:15
¡LO TUVO BRASIL! IMPRESIONANTE SALVADA DE JAPÓN
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15:07
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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14:49
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Japón le gana 1-0 a Brasil
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14:45
Brasil va por el empate pero está muy lejos de su mejor versión
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14:29
¡GOLAZO DE JAPÓN!
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14:15
Vinicius y un curioso momento en la previa del partido ante Japón
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14:14
Durante el himno de Brasil, Carlo Ancelotti también entonó la canción nacional
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14:00
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Brasil reaccionó después de un flojo primer tiempo, derrotó 2-1 a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarela ahora espera por el vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.
Brasil sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose por 2-1 frente a Japón en un partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 y avanzó a la próxima instancia de la competencia.
El seleccionado nipón sorprendió en la primera mitad y abrió el marcador a los 29 minutos gracias a un verdadero golazo de Kaish Sano, que puso en ventaja a Japón y complicó a la Verdeamarela. En el complemento, el conjunto sudamericano mejoró su rendimiento y encontró el empate mediante Casemiro, quien apareció de cabeza para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo brasileño.
Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, Brasil encontró el gol de la clasificación en la última jugada del partido. Gabriel Martinelli definió con categoría para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de los brasileños.
Con este triunfo, Brasil se metió en los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Seguí en vivo el minuto a minuto de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026
Cómo llegan Brasil y Japón a este cruce de 16avos de final
La "Verdeamarela" llega a esta fase tras completar una fase de grupos sólida en el Grupo C. La Selección brasileña terminó primera con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate: venció 3 a 0 a Escocia, superó por el mismo resultado a Haití y empató 1 a 1 ante Marruecos. Ese rendimiento le permitió quedarse con el liderazgo de su zona y avanzar como cabeza de grupo hacia los mata-mata.
Por su parte, el equipo nipón finalizó segundo en el Grupo F: sumó 5 puntos, tras empatar 2 a 2 con Países Bajos, golear 4 a 0 a Túnez e igualar 1 a 1 ante Suecia en la última fecha. Con esos resultados, los japoneses aseguraron el segundo puesto de su grupo y el pase a los dieciseisavos, donde ahora tendrán el desafío de medirse ante uno de los candidatos al título.
Será el segundo cruce entre ambos en Mundiales, ya que el primero se dio en Alemania 2006, con triunfo de Brasil por 4 a 1 en fase de grupos. No obstante, esta vez será su primer enfrentamiento en una instancia de eliminación directa.
Formaciones de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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