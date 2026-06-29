paraguay Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por Internet

Por otro lado, Paraguay accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros de la competencia. El combinado que conduce Gustavo Alfaro se recuperó de un tropiezo inicial de 4 a 1 contra Estados Unidos al vencer por la mínima a Turquía e igualar sin tantos ante Australia, cosechando cuatro puntos clave.

Quien resulte ganador de este partido se medirá en los octavos de final ante el vencedor de la llave entre Francia y Suecia, en un choque donde Alemania intentará ratificar su favoritismo y los sudamericanos dar la gran sorpresa del torneo.

Cómo ver en vivo Alemania vs. Paraguay, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports: