Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por Internet
Se juega este lunes el partido por los 16avos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio, desde las 16:30 (hora de Argentina), en Boston, por los 16avos de final del Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El seleccionado alemán se clasificó a la siguiente ronda como líder del Grupo E tras sumar seis unidades y una favorable diferencia de gol. En su camino, comenzó con un categórico triunfo de 7 a 1 ante Curazao y venció 2 a 1 a Costa de Marfil, sufriendo una caída por 2 a 1 frente a Ecuador en el cierre de la primera etapa.
El conjunto europeo arrastra la cuenta pendiente de volver a los primeros planos en las citas mundialistas, ya que quedó eliminado en la primera fase tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 luego de su consagración en la edición de Brasil 2014.
Por otro lado, Paraguay accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros de la competencia. El combinado que conduce Gustavo Alfaro se recuperó de un tropiezo inicial de 4 a 1 contra Estados Unidos al vencer por la mínima a Turquía e igualar sin tantos ante Australia, cosechando cuatro puntos clave.
Quien resulte ganador de este partido se medirá en los octavos de final ante el vencedor de la llave entre Francia y Suecia, en un choque donde Alemania intentará ratificar su favoritismo y los sudamericanos dar la gran sorpresa del torneo.
Cómo ver en vivo Alemania vs. Paraguay, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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