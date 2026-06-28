Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones, cuadro de 16vos de final y clasificados a octavos de final

Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026

Todos los clasificados:

México Estados Unidos Alemania Argentina Francia Noruega Colombia Canadá Suiza Brasil Marruecos Bosnia (mejor tercero) Sudáfrica Costa de Marfil Ecuador (mejor tercero) Países Bajos Japón Suecia (mejor tercero) Australia Paraguay (mejor tercero) España Cabo Verde Bélgica Egipto Senegal (mejor tercero) Inglaterra Croacia Ghana Portugal Congo Argelia Austria

Cuadro de 16vos de final del Mundial 2026

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El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).

— Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough). Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).

— Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey). Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).

— Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston). Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).

— Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford). Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).

— Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington). México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

— Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México). Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

— Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).

— Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara). Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).

— Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle). Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).

— Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto). España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).

— Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver). Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).

— Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami). Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).

— Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City). Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).

Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026

Con la tercera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.

A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales: