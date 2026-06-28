Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones, cuadro de 16vos de final y clasificados a octavos de final
Mientras se disputa la tercera jornada, el Mundial 2026 comienza a tener sus primeros clasificados a la segunda etapa.
El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, tras disputarse la última de las tres fechas de la fase de grupos, las tablas de posiciones terminaron dereflejar las primeras realidades, de cara al primero de los objetivos: el pase a los 16vos de final, instancia que ya comenzó a disputarse.
Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.
Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026
Todos los clasificados:
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Canadá
- Suiza
- Brasil
- Marruecos
- Bosnia (mejor tercero)
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador (mejor tercero)
- Países Bajos
- Japón
- Suecia (mejor tercero)
- Australia
- Paraguay (mejor tercero)
- España
- Cabo Verde
- Bélgica
- Egipto
- Senegal (mejor tercero)
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Portugal
- Congo
- Argelia
- Austria
Cuadro de 16vos de final del Mundial 2026
El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
- Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
- Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
- México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
- Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
- Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
- España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
- Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
- Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).
Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026
Con la tercera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.
A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:
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