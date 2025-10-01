Argentina vs Australia en el Mundial Sub 20: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Diego Placente llega con la confianza de haber debutado con una victoria por 3-1 ante Cuba, pese a jugar con un futbolista menos desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre, quién ingresó en el complemento y terminó sellando una importante victoria. Con este resultado, Argentina tiene la chance de sellar su clasificación a los octavos de final en la segunda jornada, siempre que Italia supere a Cuba en el primer turno.