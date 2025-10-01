Argentina vs Australia en el Mundial Sub 20: horario, formaciones y TV
La Selección Argentina enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D en Chile. Si gana, puede asegurar la clasificación a octavos de final.
La Selección Argentina Sub 20 se mide con Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile. El duelo está programado para este miércoles a las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y será transmitido por Telefe y D Go.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega con la confianza de haber debutado con una victoria por 3-1 ante Cuba, pese a jugar con un futbolista menos desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre, quién ingresó en el complemento y terminó sellando una importante victoria. Con este resultado, Argentina tiene la chance de sellar su clasificación a los octavos de final en la segunda jornada, siempre que Italia supere a Cuba en el primer turno.
Por su parte, Australia viene de caer 1-0 frente a Italia en su debut y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Por esa razón, se tratará de un partido vital para ambas selecciones que tienen realidades distintas pero el mismo sueño de avanzar.
Probables formaciones de Argentina y Australia para la fecha 2 del Mundial Sub-20
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.
Argentina vs Australia: datos del partido válido por la fecha 2 del Mundial Sub-20
Hora: 20.00
Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)
TV en vivo: Telefe y D Go
