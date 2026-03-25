Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania

Finalmente, el ataque sería encabezado con Lionel Messi y Julián Álvarez, y se espera que Scaloni disponga los ingresos de Joaquín Panichelli y Flaco López, dos de los aspirantes a sumarse a la nómina para el Mundial.

El encuentro, el primero de los dos organizados en la fecha FIFA, se disputa este viernes desde las 20.15 horas en la Bombonera.

La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.