El apodo viral que las redes sociales le pusieron a Emilia Mernes tras supuesto chat con un campeón del mundo
La cantante atraviesa una intensa ola de críticas tras su distanciamiento con Tini Stoessel y la polémica con integrantes de la Selección Argentina femenina.
La polémica alrededor de Emilia Mernes suma un nuevo capítulo en medio de su distanciamiento de Tini Stoessel. En las últimas horas, tomó fuerza una señal en redes sociales: varias parejas de futbolistas de la Selección argentina dejaron de seguirla en Instagram, lo que reavivó versiones y comentarios.
En paralelo, Ángel de Brito deslizó la existencia de un supuesto chat entre la artista y un campeón del mundo, lo que encendió aún más el debate online. A partir de eso, usuarios comenzaron a instalar un fuerte apodo en redes y la bautizaron como “Envidia Mernes”.
Las críticas no tardaron en trasladarse a su perfil de Instagram, donde el tono de los mensajes fue en aumento. “Sos la Ángela Aguilar de Argentina”, “Me gustaría defenderte, pero no te dejás”, “Al final sos una Tatiana”, fueron algunas de las frases que aparecieron en su publicación más reciente, en la que se mostró disfrutando de su estadía en Japón.
Hasta ahora, la cantante se mantiene en silencio y no hizo declaraciones públicas, mientras crece el volumen de comentarios negativos en su contra.
Revelan qué pidió Emilia Mernes para un show y generó polémica
El detrás de escena de los shows de Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena. En las últimas horas, un productor uruguayo expuso las insólitas exigencias que la artista entrerriana habría hecho para su camarín durante una presentación en Paysandú, y la información no tardó en viralizarse.
Se trata de Nicolás Wasiluk, quien contó que había contratado a la cantante seis años atrás para presentarse en un boliche. Sin embargo, según su relato, la noche previa al evento recibió un llamado del equipo de la artista informando que no podría asistir por problemas de salud.
En una charla con Ángel de Brito en el programa Bondi, el productor aseguró que comprendió la situación, aunque remarcó que la cancelación le generó importantes pérdidas económicas debido a la inversión realizada.
Además, reveló uno de los pedidos más llamativos: Emilia habría solicitado 40 toallas negras para su camarín, distribuidas en 20 chicas y 20 medianas. “Ahí me di cuenta de que era una chica especial, porque no es la primera que he traído. Nunca más”, aseguró.
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