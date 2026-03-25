El apodo viral que las redes sociales le pusieron a Emilia Mernes tras supuesto chat con un campeón del mundo

Se trata de Nicolás Wasiluk, quien contó que había contratado a la cantante seis años atrás para presentarse en un boliche. Sin embargo, según su relato, la noche previa al evento recibió un llamado del equipo de la artista informando que no podría asistir por problemas de salud.

emilia mernes

En una charla con Ángel de Brito en el programa Bondi, el productor aseguró que comprendió la situación, aunque remarcó que la cancelación le generó importantes pérdidas económicas debido a la inversión realizada.

Además, reveló uno de los pedidos más llamativos: Emilia habría solicitado 40 toallas negras para su camarín, distribuidas en 20 chicas y 20 medianas. “Ahí me di cuenta de que era una chica especial, porque no es la primera que he traído. Nunca más”, aseguró.