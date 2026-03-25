Cuál es la fecha límite para presentar la lista de 26 para el Mundial 2026

11 de mayo: Fecha límite para presentar la lista preliminar . En esta nómina "XL", los entrenadores podrán incluir hasta un máximo de 55 futbolistas preconvocados.

Fecha límite para presentar la . En esta nómina "XL", los entrenadores podrán incluir hasta un máximo de 55 futbolistas preconvocados. 30 de mayo: Vencimiento para la entrega de la lista definitiva. Scaloni deberá recortar el grupo a los 26 jugadores finales que integrarán la delegación oficial.

Aunque el DT argentino manifestó públicamente su deseo de que la lista final fuera de 30 futbolistas para tener mayor margen de maniobra, deberá ajustarse al reglamento vigente que mantiene el cupo del último Mundial.

El panorama de Lionel Scaloni: 19 fijos y un pelotón en duda

A poco más de dos meses del inicio del certamen, el cuerpo técnico ya tendría definida la base de la estructura. Se estima que hay 19 nombres con lugar asegurado, salvo imprevistos físicos.

El resto de las vacantes se disputará en estas últimas semanas entre un grupo de futbolistas que están bajo observación directa.

Por este motivo, la actual ventana de entrenamientos y los próximos partidos preparatorios funcionan como un examen final. Varios de los jugadores citados para esta fecha FIFA saben que se juegan su presencia en la cita mundialista en cada minuto de juego y en cada práctica en el predio, bajo la atenta mirada de un cuerpo técnico que busca precisión quirúrgica para el cierre de la nómina.

La posible lista hoy: