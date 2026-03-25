Cuál es la fecha límite para presentar la lista de 26 para el Mundial 2026
Lionel Scaloni ya sabe hasta cuándo tendrá tiempo para definir la nómina definitiva en busca de la defensa del título.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina ingresa en la etapa de definiciones. Mientras el plantel se prepara para los amistosos, la FIFA oficializó el cronograma de entregas para las listas de buena fe, marcando los límites temporales que tendrá Lionel Scaloni para delinear el grupo que defenderá el título en Estados Unidos, México y Canadá.
Se sabe que el entrenado de Pujato todavía tiene que ultimar detalles de la lista final, aunque tenga casi 20 nombres ya definidos. Mientras resuelve las dudas, ya sabe hasta cuándo podrá demorarse en las determinaciones.
Otra de las cuestiones que quedaron establecidas este miércoles es la extensión. Si bien en un momento se especuló con que la FIFA podía extender la nómica a 30, finalmente quedó descartado y será de 26, al igual en en Qatar 2022.
Cuándo se entrega la lista de 26 para el Mundial 2026
El organismo máximo del fútbol estableció dos instancias obligatorias para todas las selecciones participantes:
- 11 de mayo: Fecha límite para presentar la lista preliminar. En esta nómina "XL", los entrenadores podrán incluir hasta un máximo de 55 futbolistas preconvocados.
- 30 de mayo: Vencimiento para la entrega de la lista definitiva. Scaloni deberá recortar el grupo a los 26 jugadores finales que integrarán la delegación oficial.
Aunque el DT argentino manifestó públicamente su deseo de que la lista final fuera de 30 futbolistas para tener mayor margen de maniobra, deberá ajustarse al reglamento vigente que mantiene el cupo del último Mundial.
El panorama de Lionel Scaloni: 19 fijos y un pelotón en duda
A poco más de dos meses del inicio del certamen, el cuerpo técnico ya tendría definida la base de la estructura. Se estima que hay 19 nombres con lugar asegurado, salvo imprevistos físicos.
El resto de las vacantes se disputará en estas últimas semanas entre un grupo de futbolistas que están bajo observación directa.
Por este motivo, la actual ventana de entrenamientos y los próximos partidos preparatorios funcionan como un examen final. Varios de los jugadores citados para esta fecha FIFA saben que se juegan su presencia en la cita mundialista en cada minuto de juego y en cada práctica en el predio, bajo la atenta mirada de un cuerpo técnico que busca precisión quirúrgica para el cierre de la nómina.
La posible lista hoy:
- Dibu Martínez - Casi confirmado
- Gerónimo Rulli - Casi confirmado
- Waltet Benitez o Juan Musso
- Nicolás Otamendi - Casi confirmado
- Cuti Romero - Casi confirmado
- Lisandro Martínez - Casi confirmado
- Nahuel Molina - Casi confirmado
- Gonzalo Montiel - Casi confirmado
- Nicolás Tagliafico - Casi confirmado
- Leonardo Balerdi
- Valentín Barco o Marcos Acuña
- Marcos Senesi o Facundo Medina
- Rodrigo De Paul - Casi confirmado
- Enzo Fernández - Casi confirmado
- Alexis Mac Allister - Casi confirmado
- Exequiel Palacios - Casi confirmado
- Leandro Paredes - Casi confirmado
- Nicolás González - Casi confirmado
- Giuliano Simeone - Casi confirmado
- Giovanni Lo Celso o Gianluca Prestianni
- Lionel Messi - Casi confirmado
- Thiago Almada - Casi confirmado
- Lautaro Martínez - Casi confirmado
- Julián Álvarez - Casi confirmado
- Nico Paz - Casi confirmado
- Franco Mastantuono o Flaco López
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario