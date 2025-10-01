Argentina vs. Australia en el Mundial Sub-20: resultado en vivo, goles y minuto a minuto

GOL DE LA ARGENTINA
Gran jugada de Maher Carrizo, para que Pérez ponga el 2-0 de la Argentina en el cierre de la primera mitad.
La Selección Argentina enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D en Chile. Si gana, puede asegurar la clasificación a octavos de final.
La Selección Argentina Sub 20 se mide con Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile. El duelo está programado para este miércoles a las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y será transmitido por Telefe y D Go.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega con la confianza de haber debutado con una victoria por 3-1 ante Cuba, pese a jugar con un futbolista menos desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández.
Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre, quién ingresó en el complemento y terminó sellando una importante victoria. Con este resultado, Argentina tiene la chance de sellar su clasificación a los octavos de final en la segunda jornada, siempre que Italia supere a Cuba en el primer turno.
Por su parte, Australia viene de caer 1-0 frente a Italia en su debut y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Por esa razón, se tratará de un partido vital para ambas selecciones que tienen realidades distintas pero el mismo sueño de avanzar.
