Argentina vs. Australia en el Mundial Sub-20: resultado en vivo, goles y minuto a minuto

Deportes
Selección Argentina
Australia

La Selección Argentina enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D en Chile. Si gana, puede asegurar la clasificación a octavos de final.

EN VIVO

La Selección Argentina Sub 20 se mide con Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile. El duelo está programado para este miércoles a las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y será transmitido por Telefe y D Go.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega con la confianza de haber debutado con una victoria por 3-1 ante Cuba, pese a jugar con un futbolista menos desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández.

Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre, quién ingresó en el complemento y terminó sellando una importante victoria. Con este resultado, Argentina tiene la chance de sellar su clasificación a los octavos de final en la segunda jornada, siempre que Italia supere a Cuba en el primer turno.

Por su parte, Australia viene de caer 1-0 frente a Italia en su debut y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Por esa razón, se tratará de un partido vital para ambas selecciones que tienen realidades distintas pero el mismo sueño de avanzar.

Minuto a minuto de Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-20

GOL DE LA ARGENTINA

Gran jugada de Maher Carrizo, para que Pérez ponga el 2-0 de la Argentina en el cierre de la primera mitad.

Gol de Australia, anulado por el VAR

Igualaba Australia a los 34 minutos del primer tiempo, tras una desatención de la defensa argentina; pero el árbitro anuló la conquista a través del VAR.

Gol de Argentina en el arranque

Sarco puso el 1-0 para la Argentina, en un grito con suspenso. A los 3 minutos abrió el marcador, el árbitro anuló la conquista pero el VAR ratificó.

Formaciones de Argentina y Australia para la fecha 2 del Mundial Sub-20

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani Tomás Pérez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs Australia: datos del partido válido por la fecha 2 del Mundial Sub-20

  • Hora: 20.00

  • Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)

  • TV en vivo: Telefe y D Go

