Mundial Sub-20 en Chile: alertan a hinchas argentinos y difunden recomendaciones de seguridad

El presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar, aseguró que se está trabajando para que no surjan incidentes con Argentina ni con ninguna otra delegación. No obstante, por el momento no se anunció un operativo especial de seguridad en los partidos de la Albiceleste.

El camino que tiene la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina debutará este domingo a las 20 ante Cuba, luego enfrentará a Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Italia el sábado 4. Pese a la ausencia de figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, el equipo llega como candidato tras finalizar segundo en el Sudamericano, detrás de Brasil, e intentará llegar hasta lo más lejos posible en la competencia.