Mundial Sub-20 en Chile: alertan a hinchas argentinos y difunden recomendaciones de seguridad
Tras los incidentes con Independiente y la U de Chile, la Embajada argentina pidió precaución a los simpatizantes que viajen a alentar a la Selección Sub 20.
El Mundial Sub 20 arranca este domingo en Chile y la Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, debutará frente a Cuba. Sin embargo, la previa del torneo quedó marcada por un comunicado de la Embajada argentina, que alertó sobre posibles riesgos para hinchas y futbolistas tras los incidentes entre la U de Chile e Independiente en la Sudamericana.
El foco de la preocupación está puesto en que barrabravas del conjunto chileno habrían insinuado tomar revancha durante el certamen juvenil. Aunque los partidos de Argentina se disputarán en Valparaíso, a más de una hora de Santiago —donde se concentra la hinchada de la U—, la Embajada recomendó extremar precauciones.
Las medidas sugeridas a los hinchas argentinos que viajen a Chile
El comunicado incluye una serie de recomendaciones puntuales:
-
Evitar usar camisetas o prendas de clubes argentinos, para reducir la exposición.
No aceptar ayuda de terceros ante desperfectos en vehículos y estacionar autos con patente argentina en playas privadas, no en la vía pública.
Presentar siempre la entrada asociada al documento o pasaporte, ya que será requisito de acceso.
El presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar, aseguró que se está trabajando para que no surjan incidentes con Argentina ni con ninguna otra delegación. No obstante, por el momento no se anunció un operativo especial de seguridad en los partidos de la Albiceleste.
El camino que tiene la Selección Argentina en el Mundial Sub 20
La Selección Argentina debutará este domingo a las 20 ante Cuba, luego enfrentará a Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Italia el sábado 4. Pese a la ausencia de figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, el equipo llega como candidato tras finalizar segundo en el Sudamericano, detrás de Brasil, e intentará llegar hasta lo más lejos posible en la competencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario