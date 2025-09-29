Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves: el motivo

Un momento crítico para Boca

La derrota ante Defensa y Justicia dejó a Boca afuera, momentáneamente, de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La ausencia de Paredes —uno de los pocos rendimientos altos y el eje futbolístico del equipo— plantea un escenario de incertidumbre para un plantel que todavía no encuentra regularidad en el Clausura y que deberá levantar mucho el nivel para el futuro cercano.