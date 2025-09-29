Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves: el motivo
El volante fue reservado por Lionel Scaloni para los amistosos de octubre con la Selección Argentina y se perdería duelos clave del Xeneize en Clausura y tabla anual.
Boca podría afrontar un momento decisivo del Torneo Clausura y de la tabla anual sin su principal figura. Leandro Paredes fue reservado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina en octubre y se perdería dos encuentros claves. Además, otros dos futbolistas del plantel fueron convocados por Chile y también podrían ausentarse.
El mediocampista xeneize es una pieza clave para el equipo, pero también para la Albiceleste. Con este panorama, el entrenador campeón del mundo lo incluyó en la nómina preliminar para los amistosos del 10 de octubre ante Venezuela en Miami y del 13 de octubre frente a Puerto Rico en Chicago.
De confirmarse su convocatoria, Paredes no podrá estar disponible para el duelo del sábado 11 de octubre frente a Barracas Central, un cruce decisivo para las aspiraciones de Boca en el Clausura y en la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.
Más bajas posibles para Miguel Ángel Russo en Boca
El problema no termina en Paredes. Desde Chile confirmaron que Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron reservados por el entrenador Nicolás Córdova para los próximos amistosos de la Roja. Si sus citaciones se hacen efectivas, Miguel Ángel Russo perdería tres titulares en un tramo clave del campeonato que definirá muchas cosas y que podría poner en riesgo la clasificación a la próxima Copa Libertadores dónde el Xeneize busca clasificar a través de la Tabla Anual.
Un momento crítico para Boca
La derrota ante Defensa y Justicia dejó a Boca afuera, momentáneamente, de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La ausencia de Paredes —uno de los pocos rendimientos altos y el eje futbolístico del equipo— plantea un escenario de incertidumbre para un plantel que todavía no encuentra regularidad en el Clausura y que deberá levantar mucho el nivel para el futuro cercano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario