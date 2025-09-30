La postura que tomará Boca ante la citación de Leandro Paredes a la Selección Argentina
El volante fue convocado por Lionel Scaloni para la gira en EE.UU. y no estará en dos duelos clave del torneo. El Xeneize no pedirá su baja a la AFA.
Leandro Paredes fue reservado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de octubre y se perderá partidos importantes con Boca Juniors. La dirigencia del club no solicitará su baja a la AFA, por lo que el mediocampista viajará a Estados Unidos para sumarse a la Albiceleste.
Boca no pondrá trabas a la citación de Paredes a la Selección: qué partidos se perderá en el Clausura
La Selección Argentina disputará dos amistosos en la fecha FIFA de octubre ante Venezuela y Puerto Rico, en una gira por Estados Unidos. Entre los convocados por Lionel Scaloni figura Leandro Paredes, mediocampista de Boca, quien de esta manera se ausentará en dos compromisos del Torneo Clausura.
La dirigencia xeneize resolvió no presentar ningún pedido formal a la AFA para liberar al jugador de la convocatoria. De esta forma, la decisión final quedará en manos de Scaloni, que deberá definir la cantidad de minutos que le dará en los amistosos. En las últimas presentaciones con la Albiceleste, Paredes fue titular, aunque no completó los 90 minutos.
Los partidos que se le vienen a la Selección Argentina
-
Viernes 10 de octubre, 21.00: vs. Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami.
Lunes 13 de octubre: vs. Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.
Qué partidos se perderá Leandro Paredes en Boca: una preocupación para Miguel Ángel Russo
-
Sábado 11 de octubre, 14.30: vs. Barracas Central (visitante).
Fecha a confirmar: vs. Belgrano.
Estos encuentros son fundamentales para Boca, que busca sumar puntos tanto para avanzar a los octavos de final del Clausura como para la tabla anual, clave de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin lugar a dudas que la falta del campeón del mundo preocupa mucho y pone en alarma al entrenador en el armado del equipo.
