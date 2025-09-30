La postura que tomará Boca ante la citación de Leandro Paredes a la Selección Argentina

Qué partidos se perderá Leandro Paredes en Boca: una preocupación para Miguel Ángel Russo

Sábado 11 de octubre, 14.30 : vs. Barracas Central (visitante).

Fecha a confirmar: vs. Belgrano.

Estos encuentros son fundamentales para Boca, que busca sumar puntos tanto para avanzar a los octavos de final del Clausura como para la tabla anual, clave de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin lugar a dudas que la falta del campeón del mundo preocupa mucho y pone en alarma al entrenador en el armado del equipo.