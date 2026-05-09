Argentinos Juniors venció a Lanús y es rival de Huracán

Los goles que eliminaron a Lanús del Torneo Apertura

El primer grito de la noche llegó a los 27 minutos de la etapa inicial, cuando el defensor Francisco Álvarez apareció libre dentro del área y conectó de cabeza un certero centro de Nicolás Oroz para vencer al arquero Nahuel Losada. Sobre el epílogo del encuentro, a los 50 minutos del complemento, Alan Lescano aprovechó una gran salida desde el fondo para definir con mucha clase y sentenciar la historia de manera definitiva.