Argentinos Juniors venció a Lanús y es rival de Huracán

¡Gol de Argentinos!
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¡Gol de Argentinos Juniors!pic.twitter.com/Xqbnpgr3iB— minutouno (@minutounocom) May 10, 2026
EN VIVOOctavos de final
Argentinos Juniors ganó 2 a 0 en La Paternal y avanzó de ronda en el Torneo Apertura. En cuartos de final deberá medirse ante el equipo de Parque Patricios.
En un partido decisivo disputado en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, el equipo de Argentinos Juniors derrotó por 2 a 0 a Lanús. Con esta sólida e importante victoria como local, el conjunto dirigido por Nicolás Diez logró clasificarse a los cuartos de final del Torneo Apertura.
El primer grito de la noche llegó a los 27 minutos de la etapa inicial, cuando el defensor Francisco Álvarez apareció libre dentro del área y conectó de cabeza un certero centro de Nicolás Oroz para vencer al arquero Nahuel Losada. Sobre el epílogo del encuentro, a los 50 minutos del complemento, Alan Lescano aprovechó una gran salida desde el fondo para definir con mucha clase y sentenciar la historia de manera definitiva.
Con esta inobjetable victoria, el elenco vencedor logró cortar la racha de triunfos visitantes que venía dándose en los octavos de final e hizo pesar su contundente localía. En la próxima e infartante instancia, se enfrentará el martes 12 de mayo contra Huracán, equipo que acaba de dar el gran golpe del certamen al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera.
Por su parte, el Granate cerró una semana para el olvido. Los del sur bonaerense venían de caer por una dura goleada de 4 a 0 ante Always Ready por la Copa Libertadores, por lo que ahora deberán reacomodarse rápidamente en el plano internacional tras despedirse del certamen doméstico.
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